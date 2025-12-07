あまりにわがまますぎる柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破し、「めちゃくちゃ文句言ってるw」「ちゃんと言葉を理解してる…」「前世は人間だったのかな」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ワガママな犬が『逆ギレ』してきたので叱った結果…想像を超える『愚痴が止まらない光景』】

わがままな柴犬「すみすみ」ちゃん

YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」の投稿主さんは、『すみすみ』ちゃんという可愛い柴犬さんと暮らしています。すみすみちゃんは、2020年10月13日生まれの女の子。この日、飼い主さんの近くで寛いでいたというすみすみちゃん。しかし、飼い主さんの足が突然動いたことに驚いてブチギレてしまったそうです。

飼い主さんは、唸り声をあげて怒るすみすみちゃんに、「そんなに怒らないの！」と説教をしました。するとすみすみちゃんは、「クッソがあああ…」と不満気な表情に…。止まらない説教に、イライラを募らせている様子だったといいます。

しかしすみすみちゃんは、「オスワリ」の指示にはしっかりと応えていたとか。怒りと甘えが交互に訪れるすみすみちゃん、感情がジェットコースターのようにせわしない…！

お散歩拒否でブチギレ

また別の日、すみすみちゃんはお散歩に行きたくなくてわがままを言っていました。玄関先で仰向けになり、なんとしてでもハーネスを付けられないよう抵抗していたといいます。

「すみちゃんのためなんだよ」と諭すも、切ない表情を作って同情を誘う作戦に…。しかし、飼い主さんに抱えられてあえなくハーネスを装着されてしまったそうです。最後まで文句が止まらないすみすみちゃん、まるで人間のよう。

文句タラタラな姿が愛おしい

そしてまた別の日、飼い主さんが忙しくしていたため、すみすみちゃんにかまってあげれられない日があったのだとか。ひと段落してすみすみちゃんに話しかけたところ、すみすみちゃんは無反応。完全にすねてしまっていたのだそうです。

飼い主さんが謝ってみても、頑なに表情を変えなかったのだそう。そこで飼い主さんは干し芋を用意。すみすみちゃんに差し出すと、ルンルンで駆け寄ってきたのだとか…♪

人間の子供のように感情表現豊かなすみすみちゃんに、見ているだけで元気をもらえますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ちゃんと会話できていて最高」「感情表現がわかりやすくて笑った」「イヤイヤ期の子育てを見てるよう…」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」には、すみすみちゃんのクスッと笑える日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。