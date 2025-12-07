『ザワつく！金曜日』レアなエルメスのバッグを鑑定 高嶋ちさ子も知らず 「聞いたことない」「すごいんじゃない？」→価格に一同興奮
テレビ朝日系『ザワつく！金曜日』（毎週金曜 後6：50 ※一部地域を除く）が5日に放送され、レアな高級ブランド品が登場した。
【写真】「楽しそう！」高嶋ちさ子が公開した『ザワつく！』メンバーの忘年会
今回は「買取スペシャル」と銘打ち、貴金属やブランド品などをさまざまな品物を扱う買取専門店に持ち込まれた品々の買取額を当たるクイズが出題された。
そこで、高嶋ちさ子も「ちょっと分かんない」と驚くエルメスのハンドバッグが持ち込まれた。亡き母の遺品整理をしている際に出てきたという、1989年製造の「ピアノ」だった。
長嶋一茂、石原良純らも「知らない」「聞いたことない」と口々に語る貴重な品。箱など買ったままで状態が良く、「ある意味すごいんじゃない？」と期待が高まるなか、「26万円」の値がつき、興奮を誘った。
一方、高嶋は自身のエルメスの思い出を明かした。「1994年に初めてバーキンを買ったんですよ。本当に申し訳ないことしたけど、お父さんのカードで（笑）」とぶっちゃけ、「たまたまモナコにオーケストラの仕事で行った時に、売ってたから、母に連絡したら『売ってたら買うでしょ！』って」と説明。1994年で40万円だったと振り返った。
番組は、TVerで12月12日午後6時50分まで見逃し配信を実施。
