チョコプラ長田「LEXUS GX来ましたー！」 今夏購入の1300万円“愛車”に大興奮
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、7日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。先日購入を報告したレクサス『GX550 OVERTRAIL』が“来た”ことを報告した。
長田は、8月に更新した、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（39）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』で、向井の人生初愛車の納車のかたわらで約1300万円の同車を即決購入。後日、長田が一人でディーラーを訪れ、正式発注する様子もレポートし、支払方法を聞かれた長田は「一括で」と男気を見せていた。
更新されたストーリーズでは、ディーラーと思われる車庫に、白の同車が鎮座する写真を投稿。「LEXUS GX来ましたー！」とその興奮を伝えた。
“車好き”の長田は、近年、車を大量に買っていることを明かしている。レクサス『GX550 OVERTRAIL』、Jeep『グランドチェロキーL』『シボレー・カマロ コンバーチブル』、トヨタ『GRヤリス』などを次々と購入。さらに今年2月には、大型二輪の免許を持っていないにもかかわらず「ノリで」大型バイクを購入したことも告白。11月に行われた『チョコプラ長田庄平のラリージャパンを語り尽くすトークショー』では、「今は4台所有していて、さらに3台注文しています」と明かしていた。
