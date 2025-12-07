「カッコよかった」芦田愛菜、『傷だらけのローラ』絶唱に圧倒！「秀樹を生で見る感じ」

12月6日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では「夢のモノマネフェスSP」と題し、神業モノマネの精鋭たちが登場。圧巻の歌唱を披露した。

スタジオには特設ステージも用意され、生ライブが行われる場面も。出演者一同、その迫力に圧倒され…。

【映像】西城秀樹さんが乗り移ったかのような『傷だらけのローラ』にスタジオ大興奮

今回の“博士ちゃん”は、モノマネにどハマリし、そこから楽曲の魅力に惹かれて昭和歌謡も大好きになったという“モノマネ昭和歌謡博士ちゃん”𠮷澤未空さん（15歳）。

未空さんが厳選した、さまざまなアーティストを完全コピーするモノマネのプロたちのパフォーマンスが映像で紹介された。

さらにスタジオに用意された特設ステージでは、西城秀樹さんを完コピするモノマネ歌手・瀬戸つよしが登場し歌唱を披露することに。

モノマネ歴は1年だが、歌手歴は30年以上のシンガーだという瀬戸は、未空さんが「西城秀樹の絶叫が超うまくて、こんな再現できる人いるんだ」と驚いたという歌声の持ち主だ。目の前で瀬戸の歌唱が聞けることに未空さんは「秀樹を生で見る感じ」と目を輝かせる。サンドウィッチマン・富澤たけしは「その感覚なんだね」と笑っていた。

実際に瀬戸が『傷だらけのローラ』を歌い出すと、西城さん激似のパワフルな熱唱を間近で浴びて出演者全員大興奮。ラストの「ローラ」の絶叫では万雷の拍手とともに「スゴい！」「素晴らしい！」の声が上がった。

サンドウィッチマン・伊達みきおが「感激です」と喜ぶと、芦田愛菜も「カッコよかったですね！“ローラ”の声に圧倒されるというか」と笑顔を見せる。そして再び「カッコいいなと思いました」と繰り返していた。