フランクフルトが今季最多6失点でライプツィヒに大敗…堂安律はスタメン出場
[12.6 ブンデスリーガ第13節 ライプツィヒ 6-0 フランクフルト]
ブンデスリーガ第13節が6日に開催され、MF堂安律が所属する7位フランクフルトは敵地で2位ライプツィヒに0-6で敗れた。堂安は3-4-2-1のシャドーで先発出場。後半23分までプレーした。
首位独走のバイエルンを追いかけるライプツィヒは前半5分に先制。FWコンラッド・ハーダーが裏への飛び出しからGKの頭上を越すヘディングシュートを決めた。
前半31分にはMFクリストフ・バウムガルトナーが左からの折り返しを押し込み、追加点をマーク。そのまま2-0でハーフタイムを迎え、後半2分にはペナルティエリア内の混戦からFWヤン・ディオマンデが右足で蹴り込んだ。
さらにディオマンデは後半10分、左足でミドルシュートを突き刺し、4点差とする。後半17分には相手のハンドで得たPKをDFダビド・ラウムが左足で沈め、5-0とした。
そして仕上げはディオマンデ。後半20分、味方のスルーパスからペナルティエリア内に抜け出すと、GKをかわして左足で決め、ハットトリックを達成した。
ライプツィヒは6-0の大勝で2試合ぶりの白星。フランクフルトは今季最多6失点で7戦ぶりの黒星を喫した。
