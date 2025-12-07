俳優・妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第9話が7日に放送される。ドラマの内容が同日に開催される「G1チャンピオンズC」の“ヒント”につながるとネットで話題となっている。

10月12日から放送が始まった日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。豪華なキャストと競馬界からのサプライズ出演で盛り上がりを見せている。

豪華出演者やストーリーが感動を呼んでいる同ドラマ。さらに、毎週のように「ザ・ロイヤルファミリー」のスペシャルゲストやエピソードタイトルに関連する馬が、G1や重賞レースで馬券に絡んでいるとネットで話題となっている。

11月30日に放送された第8話のエピソードタイトルは「相続馬限定馬主」だった。同日に開催された「G1ジャパンC」では、単勝4番人気で世界ランキング1位のカランダガン（セン4＝仏グラファール、父グレンイーグルス）がレコードタイムの2分20秒3を叩き出し激戦を制した。

カランダガンは、アガ・カーン4世殿下の所有馬としてキャリアをスタート。今年2月に殿下が死去したため、娘のザーラ王女が引き継いだ。現在はアガ・カーン・スタッズSCEAに名義変更されている。

ネットでは「8話の8番でカランダガン。それも相続馬…」「ウインカーネリアンから、ずっとサインで来てるじゃん」「カランダガンが相続馬限定馬主だったのエグいサインすぎる」「単純だったからカランダガンを信じればよかった」などの声が上がった。

7日に放送される第9話のエピソードタイトルは「鐙〜あぶみ〜」。さらにこの日の放送にはスペシャルゲストとしてクリストフ・ルメールのゲスト出演が発表された。そして予告映像では、野崎翔平を演じる俳優・市原匠悟が落馬するシーンも流れた。

同日には「G1チャンピオンズC」が開催される。競馬ファンからは「先週のアクシデントからルメール、川田、戸崎がサインかな？」「シックスペンスですね！」「普通に川田戸崎ルメールで決まってもおかしくない」「ロイヤルファミリーのサインはマジで来るからルメールを信じます」などヒントの声が上がった。