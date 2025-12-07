【コメダ珈琲店】「クルミッ子」とコラボしたシロノワールとキャラメルオーレ発売
コメダは12月11日から、鎌倉紅谷の看板商品「クルミッ子」とコラボレーションした「シロノワール クルミッ子」「キャラメルオーレ クルミッ子」を東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のコメダ珈琲店で、数量限定で販売する。
シロノワール クルミッ子
「シロノワール クルミッ子」(1,050円〜1,110円、ミニサイズ850円〜910円)は、クルミッ子をイメージしたコラボレーションシロノワール。温かいデニッシュの間に、ほろ苦いキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを挟み、ソフトクリームの上からは、コク深いキャラメルソースをかけた。別添えのクルミは、「リスくん」をあしらったオリジナルパッケージで提供する。
「キャラメルオーレ クルミッ子」(630円〜870円)は、クルミッ子をイメージしたホットドリンク。ホットミルクにキャラメルソースを組み合わせたオーレに、ホイップクリームをトッピングし、上からキャラメルソースをかけて仕上げた。別添えのクルミをトッピングすると香ばしく豊かな風味が広がるという。
キャラメルオーレ クルミッ子
販売は、2026年1月上旬頃までを予定している。
