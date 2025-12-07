メ～テレ（名古屋テレビ）

自由に遊んだり食事を楽しんだりする、障害のある子どもと保護者の居場所を、3人の子どもを育てる母親が作りました。

名古屋市昭和区にある施設、「つなぐキッチン おおきなおうち」。

中をのぞいてみると…。

「こんばんは、お邪魔します。大にぎわい！小さなお子さんからお母さん、お年寄りまで、たくさんの人であふれてますね」（鈴木アナウンサー）

この日は月に1回、地域の親子などが集まって自宅のようにくつろげる「つなぐ食堂」が開かれていました。

メニューはすべて手作りで、この日のメインはカレーライスです。

大人400円、子ども200円で、小鉢付き。

障害の有無や年齢に関係なく誰でも利用できます。

「初めて来ました。外食だと1つのところにいなきゃいけないけど、ここだったら大丈夫かなと思って」（利用者）

「子どもたちが楽しそうにすぐ仲良くなれている」（利用者）

「3回目です。初回から来ている。知ってる子たちも多いですし、遊び場に行っちゃうくらい、寄り添えるところというのを感じてます」（利用者）

そんな居場所を今年9月に立ち上げたのは小久保御幸さん（42）。

3人の子どもを育てていて、現在4人目の赤ちゃんがおなかにいます。

「障害のある子どもが気軽に来れる場所に」

「食堂というかカフェみたいな感じのイメージではあるんですけど、障害のあるお子さん、気兼ねなく来れるといいなとは思っていて」（小久保御幸さん）

小久保さんの長男、10歳の好誠君には自閉症と重度知的障害、強度行動障害があります。

強度行動障害の特性から、1日中誰かがつきっきりで見ている必要があります。

受け入れてくれる施設がないことから、おととし小久保さんが自ら、放課後等デイサービスを立ち上げ、経営しています。

その後、地域との関わりを深めるため、「つなぐキッチン」をオープンし、ほぼ毎日営業しています。

モーニングやランチを提供し、利用者は1日5人ほど。

ここまで至るには、変えざるを得なかったものもあります。

正社員として、デイサービスで児童指導員の仕事をしていた小久保さんですが…。

「預け先がなければ仕事もできないし、私も息子が2歳くらいのときはすごく大変で、正社員を辞めてパートに出るなどで働き方を変えざるを得ないっていう状況になっていて」（小久保御幸さん）

障害のある子どもを育てる保護者の悩み

こういった状況の保護者は、小久保さんだけではありません。

「障害のある子どもを育てる保護者の働き方」について、名古屋市の職員とダウン症の子どもを育てている母親と話し合う機会を設けました。

「障害児となると放課後デイサービスなどだと午前10時～午後4時というその中で、正社員のお母さんたちはどうしても仕事を辞めなきゃいけないっていう選択肢になってしまう」（小久保さん）

「仕事はしたい。そこが自分の居場所だったりもする方ももちろんいるだろうし、自分が今まで積み上げてきたものを全てなくすというその勇気も必要になってくるしその反動でメンタルやられてしまう方も、多いかなとは思っている」（小久保御幸さん）

地域交流で障害への理解を

障害について理解を得られるよう、地域の人たちとの関わりも欠かせません。

「きょうは地域の人との交流をしようと思って、ここの場所をまず知ってもらいたいなと思ってマルシェというか『子ども祭り』とうたって、1回中を見てもらいたいなという気持ちがあります」（小久保御幸さん）

早速、子どもたちがやってきました。

塩アートやアロマ、おもちゃがもらえるくじ引きなど、たくさんのブースが用意されました。

「障害の子たちも楽しめるような場所があるのはすごいいいなと思いました」（利用者）

好誠くんを連れた小久保さんの夫、崇さんの姿もありました。

「妻が僕と違って人に好かれるタイプで、上手にいろんな人に好かれてやってて、突拍子もないことやりますからね。ついていくのがやっとです」（小久保崇さん）

小久保さんが大事にしたいことは。

「健常・障害問わず、いま近所同士の付き合いがすごく薄れている時代なのかなとは思うので、地域で育って、地域の人たちと、というのはすごく大事にしていきたい部分なので、そこに重きを置いていきたいなと思います」（小久保御幸さん）

地域の人たちをつなぐ、みんなの「居場所」に。

小久保さんは、孤独な子育てにならないようにしたいといいます。

「私ひとりではきっと、もうとっくに心は折れていたと思うので、周りに助けられてスタッフさんたちにも助けられて、という周りあっての今だなと思っているので、家からも出れない、ふさぎ込んでしまうお母さんも絶対数いると思うので、そこに寄り添えるように、こういう場所があるんだよっていうのは伝えていきたいなと思います」（小久保御幸さん）