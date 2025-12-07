アブダビGP

自動車レースのF1今季最終戦・アブダビGPは6日に予選が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得。角田裕毅も10番手につけた。来季は正ドライバーを外れる角田は、逆転での5連覇を狙う同僚をアシストする走りも。海外ファンの涙を誘っている。

3回目のフリー走行、ピットレーン走行中にアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）にぶつけられ、マシンの横っ腹にダメージを受ける不運もあった角田。予選では意地の快走を見せ、10番手につけた。

Q3ではタイトルを争う同僚をアシスト。スリップストリームで空気抵抗を減らすチームプレーに徹し、フェルスタッペンもこれに応えて最終戦ポールポジションを獲得した。

米スポーツ専門局「ESPN」のF1専門インスタグラムでは角田の貢献が伝えられ、コメント欄では「素晴らしいチームワークだ」「これこそが史上最高だよね???????」「ユウキ、私たちはこれを忘れないよ」「ユウキは最後のミッションとして、やるべきことが分かっていたんだ」「ユウキが今シーズンで何かをしようとしてくれたことは嬉しい！」「ユウキ、君が恋しくなる」「レッドブルは、はユウキに自身を証明するもう1シーズンを与えるべきだ」などと海外ファンの涙を誘っていた

レッドブルは日本時間3日に姉妹チーム・レーシングブルズも含め、来季のドライバーラインナップを発表。角田はリザーブドライバーへの降格が決定している。



