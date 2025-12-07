2026年北中米W杯（カナダ、アメリカ、メキシコによる初の3カ国共同開催）1次リーグの組み合わせ抽選会が、日本時間の6日午前2時からアメリカの首都ワシントンで開催された。

出場国が32から16増の48となった北中米W杯は「4チーム.12組」に分けて1次リーグが行われる。試合数も64から104に大幅増。各組1、2位チームに各組3位の成績上位8チームを加えた計32カ国が、決勝トーナメントに進出する。

F組に入った日本は初戦でオランダ（FIFA世界ランク7位）と対戦する。2戦目にチュニジア（40位）、3戦目に欧州プレーオフB組（ウクライナ=28位、ポーランド=31位、スウェーデン=43位、アルバニア=63位）の勝者と顔を合わせる。ワールドサッカーグラフィック元編集長の中山淳氏がこう言う。

「初戦の相手オランダはリバプール所属の主将DFファンダイク、FWガクポといった英プレミアの選手が多く、他にもイタリアやスペインの強豪で活躍している選手ばかり。勝ち点3獲得のイメージが湧いてこない強豪です。チュニジアもアフリカ予選で無敗・無失点とタフなチーム。欧州プレーオフB組はアルバニア以外は難敵ぞろい。楽観論も一部ありますが、現実的に2位狙いということになるでしょう」

これまでの日本の最高位は、過去4度のベスト16（02年日韓共催、10年南ア、18年ロシア、22年カタール）。日本初のベスト8入りには、決勝トーナメント2回戦を勝利しないと達成できない。

「F組2位が決勝トーナメント1回戦で対戦するのはC組1位。世界5位ブラジルが想定される。日本が1位通過したとしても、C組2位が予想されるモロッコ（11位）は4強入りした前回大会からでスケールアップしています。決勝Tを勝ち上がるのは容易ではありません」（中山氏）

抽選会に出席した森保監督は「非常に厳しいグループ。対戦国はどこも強い。プレーオフのチームも欧州で普段から厳しい戦いをしている」と神妙な表情でコメント。いつもの「目標は優勝」という威勢の良いセリフは出てこなかった。

◇ ◇ ◇

ところで森保ジャパンと言えば、どうしてJリーグの得点ランクトップ選手でも、代表入りすることが叶わないのか。背景にある「森保監督の確固たるポリシー」とは何か。

