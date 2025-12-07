元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が7日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。11月の台湾有事に関する高市早苗首相（64）の国会答弁を巡り日中間の緊張が高まっていることに言及した。

7日で、台湾有事に関し武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市首相の国会答弁から1カ月となった。中国全土で習近平指導部の意向に忖度し、政治や経済、文化などのあらゆる分野で日本外しが拡大している。

橋下氏は「日本が力でやってくるんだったら中国も力で対抗するよというね。中国はやっぱり大国なことは間違いないですし、外交力についても冷静に見れば、国際社会においては日本の立場よりも中国の方がね、国際社会がみんな中国のことを好きか嫌いかは別として、力があることは間違いないわけですよ」と自身の見方を述べた。

その上で「中国が情報戦を仕掛けてきた時に日本は対抗する力が今あるのかと。今、戦略があるのかと。ない中でけんかをふっかけるのは、僕はけんかのやり方としては最悪だと思います」と指摘。「だから本当に戦略があってカードがあって、これからいろんな力を使って日本が情報戦で中国を抑え込むことができるようなものがあるんだったらどんどんやるべきだと思う」と話した。