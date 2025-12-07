300円はやりすぎだよ！無印は2000円近くするのに！コスパ抜群な100均手作り品

無印良品で買うか悩んでいた、2,000円近くする竹製のざる。先日ダイソーを訪れると、なんと竹ざるが330円（税込）で売られていました！しかも、無印の商品の大サイズよりも大きな、30cmサイズで実用性抜群！洗った食器を乾かしたり、干し野菜作りにうってつけです。手作り品ならではの個体差も味があって素敵♡

商品情報

商品名：竹ざる 丸（約33cm）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅33×奥行33×高さ3.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4977794170126

無印良品よりもお買い得！ダイソーで手作りの竹ざるを発見

昔ながらの手作り感のあるキッチングッズも揃っているダイソーで、気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『竹ざる 丸（約33cm）』という商品。天然の竹を使用した、手編みの竹ざるです。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。

実は竹製のざるを無印良品で買おうかな…と思っていたところ、ダイソーで見つけたので試しに購入してみました。

無印の商品には大・小サイズがあり、大サイズが25cmで、価格は1,990円（税込）。

ダイソーのこちらは、30cmと実用的なサイズで、330円（税込）です。かなりお得感がありますよね！

天然素材を使用した手作りの商品なので、どうしても個体差があります。

手作り品ならではの“味”を楽しむことができますが、人によっては細かい部分がちょっと気になるかもしれません。

色合いやささくれ、編み目など、どのざるもまったく同じ仕上がりのものはありません。

繊維がボサボサと出ているものもあり、売り場でかなり吟味して選んできました。

洗った食器の乾燥や干し野菜作りに大活躍！

洗った食器を乾燥させる際に便利です。

食器と調理器具を一緒に置けるくらい、ゆったりとしたサイズで使いやすいです。

干し野菜にも使ってみました。

竹ざるは通気性が良く乾きやすいので、食品の乾燥にぴったりです。

巷には高価な商品もありますが、竹ざるを初めて使う筆者にとっては十分なクオリティでした。気になっている方、使ってみたいけど低コストに抑えたいという方におすすめです！

ダイソーで『竹ざる 丸（約33cm）』を見つけ際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。