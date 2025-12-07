100均の容器でロスが激減！「また干からびちゃった…」アレをスマートに保存できる発明品

使いかけのハムやベーコンがいつの間にか乾燥してしまう…そんな悩みを解決する便利なアイテムがセリアに売っています！フィルムパッケージをそのまま挟んで閉じるだけで、開封口をしっかりホールドできるから、ラップいらずで乾燥を防げます。一度に使い切れない食材をスマートに保存したい時に頼れる存在です。

商品情報

商品名：ハム＆ベーコン保存クリップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W129×D13×H191mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687384190

うっかり乾燥させがちな食材を救う！セリアの『ハム＆ベーコン保存クリップ』

冷蔵庫から使いかけのハムを取り出したら、端が固くなっていてショック…。皆さんもそんな経験が一度はあるかと思います。

美味しいうちに食べ切りたいけれど、毎回ラップを巻き直すのは少し面倒だし、何よりもったいないなあ…と筆者は悩んでいました。

そんなときに、セリアで出会ったのが『ハム＆ベーコン保存クリップ』。

開封したハムやベーコン、カニカマなどを、パッケージのまま挟んで閉じられるクリップで、食材が乾燥するのを防いでくれます。

ロックパーツをスライドするとフタが開きます。

開封口をクリップ側に向けてパッケージを置き、パタンと閉じて、再びロックパーツをスライドすればロックがかかります。

使用できるパッケージサイズは、横約135mm×縦170mmまで（内容物は横90mm×縦115mmまで）。一般的なハムやベーコン、カニカマに対応しやすい設計です。

横幅が大きいパックでも、若干はみ出しつつも挟むことはできるので、ある程度のサイズまでは対応できます。

薄型設計で見た目もすっきり収納できる！

ラップを広げたり巻き直したりする手間がなく、朝の忙しい時間でもすぐにしまえるのが便利。

完全密閉ではありませんが、フィルムパッケージの口をしっかりホールドしてくれるので、そのまま冷蔵庫に戻すより安心感があります。

半透明素材＆中身が見やすい作りのおかげで、冷蔵庫の中でも迷子になりにくく、開けた瞬間どれが何かわかりやすいです。

賞味期限が隠れないデザインも地味に便利なポイント！

厚みがほとんどないスリムな形状で、冷蔵庫の隙間やドアポケットにも収まりやすいところも◎

使うときは取り出して開くだけなので、さっと取り出してすぐに調理できます。

ラップの消費も減って、ゴミも増えないので環境にやさしく、節約にも繋がるように感じます。

今回はセリアの『ハム＆ベーコン保存クリップ』をご紹介しました。ラップを巻くより便利で、数日かけて少しずつ使う食材の保存がしやすくなりました。

気になった方は、ぜひセリアで探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。