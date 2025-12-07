100均の容器でロスが激減！「また干からびちゃった…」アレをスマートに保存できる発明品
商品情報
商品名：ハム＆ベーコン保存クリップ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W129×D13×H191mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687384190
うっかり乾燥させがちな食材を救う！セリアの『ハム＆ベーコン保存クリップ』
冷蔵庫から使いかけのハムを取り出したら、端が固くなっていてショック…。皆さんもそんな経験が一度はあるかと思います。
美味しいうちに食べ切りたいけれど、毎回ラップを巻き直すのは少し面倒だし、何よりもったいないなあ…と筆者は悩んでいました。
そんなときに、セリアで出会ったのが『ハム＆ベーコン保存クリップ』。
開封したハムやベーコン、カニカマなどを、パッケージのまま挟んで閉じられるクリップで、食材が乾燥するのを防いでくれます。
ロックパーツをスライドするとフタが開きます。
開封口をクリップ側に向けてパッケージを置き、パタンと閉じて、再びロックパーツをスライドすればロックがかかります。
使用できるパッケージサイズは、横約135mm×縦170mmまで（内容物は横90mm×縦115mmまで）。一般的なハムやベーコン、カニカマに対応しやすい設計です。
横幅が大きいパックでも、若干はみ出しつつも挟むことはできるので、ある程度のサイズまでは対応できます。
薄型設計で見た目もすっきり収納できる！
ラップを広げたり巻き直したりする手間がなく、朝の忙しい時間でもすぐにしまえるのが便利。
完全密閉ではありませんが、フィルムパッケージの口をしっかりホールドしてくれるので、そのまま冷蔵庫に戻すより安心感があります。
半透明素材＆中身が見やすい作りのおかげで、冷蔵庫の中でも迷子になりにくく、開けた瞬間どれが何かわかりやすいです。
賞味期限が隠れないデザインも地味に便利なポイント！
厚みがほとんどないスリムな形状で、冷蔵庫の隙間やドアポケットにも収まりやすいところも◎
使うときは取り出して開くだけなので、さっと取り出してすぐに調理できます。
ラップの消費も減って、ゴミも増えないので環境にやさしく、節約にも繋がるように感じます。
今回はセリアの『ハム＆ベーコン保存クリップ』をご紹介しました。ラップを巻くより便利で、数日かけて少しずつ使う食材の保存がしやすくなりました。
気になった方は、ぜひセリアで探してみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。