100均で700円って目を疑ったよ！他所だと数千円するのに！コスパ抜群なおしゃれ家電小物

今年は加湿器のクオリティが凄いことになっているダイソー。またしてもおしゃれな商品を発見しました！アロマストーンと加湿器が一体になったようなアイテム。ストーンにアロマオイルを垂らして香りも楽しめます♡似たような商品が他店で2,000〜3,000円で販売されている中、なんと700円とコスパ抜群ですよ！

商品情報

商品名：USB式加湿器（アロマストーン）

価格：￥770（税込）

消費電力：2W

タンク容量（約）：180mL

噴霧量（約）：20〜40mL

連続使用時間（約）：4時間（タイマー制御）

※使用時間、環境により異なる場合があります

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480548326

今年のダイソーは、とにかく加湿器のクオリティが凄いことになっています！またしても気になる商品をゲットしてきました。

今回ご紹介するのは、こちらの『USB式加湿器（アロマストーン）』。アロマストーンと加湿器が一体になったアイテムが登場しました♡

価格は770円（税込）です。ネットで調べると、似たような商品で2,000〜3,000円以上するものが多いので、こちらはかなりお得に感じます！

筆者が購入した店舗では、マスクなどが並んでいる場所に一緒に陳列されていました。

使う前に、まずは準備していきます。

まず、タンクを水平な位置に置いて水を注ぎます。

水道から直接注がずに、小さめのじょうろやペットボトルなどに水を入れてタンクにそそぐことで、こぼれずにきれいに注げます。

初めて使用する際は、ミストが出るまでに時間が掛かる場合があります。あらかじめ吸水芯を濡らしておくと、ミストの出方が早くなるとのことです。

本体頭部から吸水芯ケースを取り外し、吸水芯ケースから吸水芯を取り出し、全体的に濡らしたら再度吸水芯ケースに戻します。

コップを用意するのが面倒だったので、筆者は横着してタンクを活用しました。

ケースの蓋を開け、付属のアロマストーンをケースに入れます。

石は容量目いっぱいの量が入っていました。

大きいストーンは先に入れて、細かいストーンは隙間に入れると納めやすいです。

アロマストーンにお好みのアロマオイルを数滴垂らして、香りを楽しむこともできます。

ストーンが反射してきれい♡音は静かで寝室などでも使いやすい！

手持ちのUSB Type-CケーブルをUSB ACアダプタ（5V）の電源につなげます。

ON／OFFスイッチを押すと噴霧が開始されます。

ライトを点灯させると、アロマストーンが反射してきれいです♡

動作音は気にならず、静かな寝室でも使いやすい印象です。

スイッチとケーブルを差す部分が近いので、スイッチを入れてくるっと向きを変えれば、スッキリ見えてインテリアの邪魔をしないのも嬉しいです。

ただ、アロマオイルを変えたいと思ったときに、ストーンに香りが残ってしまうのが気になりました。

ストーンを洗えばいいとは思いますが、香りを頻繁に変えたい人には向かないかな…というのが正直なところ。

また、ストーンが入っている容器のフタはただ乗っているだけなので、コードを引き抜く際にはしっかりと押さえないとストーンがこぼれてしまいます。

そして、どの加湿器にもいえることですが、衛生面に気を付けて使用するのがポイントです。

水は毎日入れ替えて容器を洗浄する必要があります。

また、使用しない時は水を捨てて、よく乾燥させるようにしましょう。

お洒落で手頃な加湿器をお探しの方に、とてもぴったりなアイテム！ダイソーで『USB式加湿器（アロマストーン）』を見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。