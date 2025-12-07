【ひらがなクイズ】ひらがなパズルに挑戦！ 3つの言葉に共通して入るひらがな2文字を当てる問題です。発想力と語彙力が試される人気クイズ。スキマ時間の頭の体操にぴったり！

言葉の並びから共通点を見つける「ひらがな共通クイズ」！
今回は、3つの語句の□に共通して入る“2文字のひらがな”を当てる問題です。

語彙力とひらめき力が試される人気クイズ。あなたは分かるでしょうか？

問題：□□のこ／お□□／しな□□

それぞれの言葉の□に入る同じひらがな2文字を考えてみましょう。

ヒント：食べ物にまつわる語句です。

正解：かず

正解は「かず」でした！

▼解説
3つの語句に「かず」を入れると、どれも意味の通る言葉になります。

かずのこ（数の子）
おかず（御数）
しなかず（品数）

どれも日常でよく使う言葉ですね！ ひらがなの並びから意味が見えるとスッキリするタイプの問題です。
(文:All About ニュース編集部)