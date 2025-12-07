【ひらがなクイズ】空欄に共通して入るひらがなは？ かんたん語句パズルに挑戦！
言葉の並びから共通点を見つける「ひらがな共通クイズ」！
今回は、3つの語句の□に共通して入る“2文字のひらがな”を当てる問題です。
語彙力とひらめき力が試される人気クイズ。あなたは分かるでしょうか？
ヒント：食べ物にまつわる語句です。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの語句に「かず」を入れると、どれも意味の通る言葉になります。
かずのこ（数の子）
おかず（御数）
しなかず（品数）
どれも日常でよく使う言葉ですね！ ひらがなの並びから意味が見えるとスッキリするタイプの問題です。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、3つの語句の□に共通して入る“2文字のひらがな”を当てる問題です。
語彙力とひらめき力が試される人気クイズ。あなたは分かるでしょうか？
問題：□□のこ／お□□／しな□□それぞれの言葉の□に入る同じひらがな2文字を考えてみましょう。
ヒント：食べ物にまつわる語句です。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：かず正解は「かず」でした！
▼解説
3つの語句に「かず」を入れると、どれも意味の通る言葉になります。
かずのこ（数の子）
おかず（御数）
しなかず（品数）
どれも日常でよく使う言葉ですね！ ひらがなの並びから意味が見えるとスッキリするタイプの問題です。
(文:All About ニュース編集部)