世界で初めて女性が最高峰のエベレスト（チョモランマ、8848メートル）の登頂に成功して今年は50年という節目に当たる。登頂に成功したその女性が田部井淳子さん（享年77歳）だ。地球上で最も高いところに立ちたいという夢を追い続け、苦難の末エベレスト登頂をみごとに成し遂げた。

写真＝時事通信フォト 田部井淳子さん（2014年9月29日、東京都） - 写真＝時事通信フォト

7大陸最高峰の登頂も女性として世界で初めて制覇し、それだけでは飽き足らず、その国で一番高い山の頂を目指して世界各国を旅した。若い女性たちに山の魅力を伝え、山ガールブームも巻き起こした。田部井さんをモデルにした吉永小百合さん主演の映画も10月31日から全国公開され、多くの観客を呼び込んでいる。

田部井さんは9年前にがんで亡くなったが、かつて私は産経新聞の記者時代に田部井さんを取材したことがある。その取材を通じて田部井さんから大切なことを学んだ。

■頂上に立った隊員は田部井さん1人だけ

1975（昭和50）年5月16日午後0時半（現地時間）、田部井さんはエベレストの頂上に立った。35歳のときだった。男性シェルパが1人支援に付いていたが、頂上に立った隊員は田部井さんだけだった。

登山隊は計15人、全員が女性だった。登り方は、少人数で直下から一気に登るアルパインスタイルとは違い、ベースキャンプの先に距離を置いて複数のキャンプをいくつも設営し、隊員以外にも数多くの案内役のシェルパや荷物運びのポーターが支援する大掛かりな極地法だった。キャンプとキャンプの間を行き来しながら高山病にかからないように体を高い標高に少しずつ慣らしていく高所順応も行われる。

この極地法では安全の確保や登攀の日数などから頂上に立てる隊員はごくわずかだった。当時の主流の登攀方法ではあったが、男性の登山家や山岳関係者からは「女性だけのパーティーでは不可能だ」「かなり危険だ」と何度も忠告された。しかし、田部井さんたちはあきらめなかった。

パミールでの登頂に挑む田部井さん（写真＝ヤーン・キュンナップ／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■「いつかは地球で一番高いエベレストに」

私の取材に対し、田部井さんはあきらめなかった理由をこう説明している。

「現状に反抗するとか、ウーマンリブとか、そういった考えはまったくありませんでした。有名になりたいという思いもなかった。好きな山々を登るなかで、いつかは地球で一番高い魅力のエベレストに登りたいと思っていた。ただただ純粋な気持ちから登りたいと願っていました」

都内の田部井さんの事務所を2度訪れて田部井さんを取材したのは、いまから15年ほど前のことだった。当時の取材ノートのメモを見ると、2011年1月14日と27日である。取材の内容は、産経新聞の朝刊にロングインタビュー記事として上、中、下と3日続けて連載した。いま、取材テープの録音を聞くと、あの懐かしい福島弁と笑い声が聞こえてくる。

あのころ私は登山を始めたころで、奥多摩や丹沢の低山を毎週のように登って足腰を鍛え、北アルプスなどの高山に挑戦していた。井上靖の『氷壁』や新田次郎の『孤高の人』などの登山小説にも夢中になっていた。そんな時期だったから日本の登山家を代表する田部井淳子さんに会って取材できるという嬉しさと緊張感で一杯だった。

■女性だけのクライミングクラブを結成

田部井さんは講演をこなしながら世界各国の最高峰を登り続けていた。忙しい毎日を過ごしていた。長い取材は迷惑だったに違いないが、それでも田部井さんはこころよく引き受けてくれた。

取材に対する田部井さんの答えはこう続く。

「どうすればエベレストの登頂を実現できるかを常に考えていました。まず、1969（昭和44）年に女子登攀(とうはん)クラブを作りました。女性だけで海外の山に登るのがこのクラブ設立の趣旨でした。いきなり8000メートル級は無理なので7000メートル級から始めました。それが1970年5月19日のアンナプルナIII峰の登頂でした」

ネパールのヒマラヤ山脈の中央部にある高峰群の総称がアンナプルナで、III峰は7555メートルだ。「いきなり8000メートル級は無理」とは言え、四捨五入すれば8000メートルの高さである。3000メートルの北アルプスの山々に恐れを抱く私とは全く違う。やはり女子登攀クラブの実力は相当高かった。

パミールでの登頂に挑む田部井さんと女子登攀クラブのメンバー（写真＝ヤーン・キュンナップ／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■雪崩からの生還

女性だけの登山隊のアンナプルナIII峰の登頂成功は世界初で、エベレスト登頂への大きなステップとなった。この意味について田部井さんは「実際に女性ばかりで登ってみると、不可能でない。不可能が可能になっていく過程、経験したことのないプロジェクトを仲間と動かしていくことがとても楽しかった。物事は一歩出てみないと分からない」と語っていた。

アンナプルナIII峰の登頂から5年後、エベレストの頂上を目指す。頂上の手前で、152センチ、51キロの小柄な田部井さんを大きな雪崩が襲う。

「第2キャンプで寝ていると、夜中にテントが雪崩に飲み込まれました。雪崩が止まると、氷と氷の中で押しつぶされ身動きがまったくできなかった。3歳になったばかりの娘の姿が目にくっきりと浮かんできた。いま、私が死んだらこの子はどうなる。死んではダメダメ。最後まで頑張らなくては、と思った。そのうち意識を失いました」

■引き返さず、頂上に日の丸を掲げる

田部井さんは間一髪のところをシェルパたちに救出され、窒息死を免れる。まさに九死に一生を得た。救出後、無線でベースキャンプにいる隊長に下山するよう勧められたが、「こんな大きな雪崩だったのにだれも死ななかった。だから下りることはない。登頂を再開できる」と考え、隊長に「体は大丈夫です」と返答して頂上を目指した。田部井さんは決してあきらめなかった。

8000メートルという高度は人を寄せ付けない。気温はマイナス20〜30度、空気は地上の3分の1とかなり薄い。動かずにじっとしていても体力は消耗していく。まさしくデスゾーンだった。

田部井さんはエベレストの頂上を目指して一歩進もうとするが、その一歩が前に出ない。背中には1本7.5キロの酸素ボンベを2本背負っている。苦しい。心臓が破裂しそうになる。それでも登り続け、頂上に日の丸の旗を掲げた。

イスモイル・ソモニ峰に登る田部井さん（写真＝ヤーン・キュンナップ／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■吉永小百合さんが演じる新作映画は好調

ところで田部井淳子さんをモデルに吉永小百合さんが演じた映画は『てっぺんの向こうにあなたがいる』だ。10月31日に全国公開され、公開前の27日には、第38回東京国際映画祭のオープニング作品として上映された。

映画興行通信社によると、「週末動員ランキング」で初登場の3位に入り、公開3日間（10月31日〜11月2日）で観客16万4000人を動員、興行収入は1億8900万円を記録した。祝日を含む4日間（10月31日〜11月3日）では、19万4000人の2億2800万円となるなど好スタートを切っている。もちろん私も観た。

監督が『亡国のイージス』『北のカナリアたち』の阪本順治さんだ。田部井さんのエッセイ集『人生、山あり“時々”谷あり』（潮出版）をベースに映画は作られ、主演の吉永さんの夫役が佐藤浩市さんだ。田部井さんの親友でエベレスト登頂など多くの登山をともにした新聞記者の役を天海祐希さんが好演している。

吉永さんと天海さんの2人がオレンジ色のテントの中でコッヘルにバーボンを注いでそれをストレートで飲んで若き日々を思い出し、ダークダックスの「山男の歌」を「山女にゃほれるなよ」と替えて歌ったり、テントから上半身を出して寝そべって満天の星を見上げたりするシーンは観客を楽しませてくれる。

■「余命3カ月」の宣告にもへこたれない

取材から5年9カ月後の2016年10月20日、田部井さんは腹膜がんで亡くなった。77歳だった。取材したとき、元気はつらつとしていたが、乳がんの手術から3年目でまだ投薬を受けていた。

乳がんは山小屋で体を拭いているときに胸骨の下方あたりに見つかった。68歳の誕生日だった。乳腺から外れていたが、大学病院で切除して調べると、腫瘍の大きさは1.5センチ、病理検査の結果は悪性だった。

取材の後、田部井さんと会ったことはなかった。だから腹膜がんを発病して亡くなるまでの田部井さんの闘病生活の様子は知らない。

映画には闘病生活の場面が出てくる。腹膜がんの告知、抗がん剤の投与、がんの脳への転移、放射線のガンマナイフ治療、緩和ケアのシーンである。田部井さんを演じる吉永さんは「余命3カ月の腹膜がん」と担当医に宣告されてもへこたれない。宣告を受け1人で悩む姿がスクリーンに映し出されるが、すぐにいつもの笑顔を取り戻し、気丈に振る舞う。

自分に言い聞かせるように夫や子供たちの前で「病気になっても病人になったわけではない」と語る。がんと闘いながらも、東日本大震災で被災した東北の高校生たちに富士山の登山を経験させ、勇気付けるプロジェクトを企画し、毎年高校生たちといっしょに富士山に登る。

実際、田部井さんは生きることをあきらめずに前に進んだ。4年以上生きて余命3カ月の宣告に打ち勝った。

イスモイル・ソモニ峰に登頂した田部井さんら（写真＝ヤーン・キュンナップ／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■あきらめずにやり抜く力、心の強さを学んだ

がんと闘いながら富士山を登る田部井さんの姿をテレビで見て私は田部井さんの闘病を知った。夫に支えられながら確か8合目まで自力で登っていた。エベレストの頂きを目指したときのように一歩一歩、前に進んでいた。

闘病を知ったとき、田部井さんに連絡して励ましてあげれば良かった。すぐにお見舞いに駆けつけるべきだった。日々の仕事に追われ、「自分が行かなくとも田部井さんを元気にできる人は周りに大勢いる」と勝手に考えて行動しなかった。それが悔やまれてならない。

エベレストへの挑戦、がんとの闘い、高校生たちとの富士山登山……と田部井さんはあきらめずに成し遂げた。そのための努力を惜しまなかった。挑み続ける大切さ、やり抜く力、心の強さを田部井さんという登山家から学んだ。ありがとう、田部井淳子さん。この原稿を書くことが供養になれば、と思う。

木村 良一（きむら・りょういち）

ジャーナリスト・作家

日本記者クラブ会員。三田文学会会員。日本臓器移植ネットワーク倫理委員会委員。日本医学ジャーナリスト協会理事。元産経新聞論説委員。元慶大非常勤講師。1956年生まれ。慶大卒。慶大新聞研究所（現メディア・コミュニケーション研究所）修了。2002年にファルマシア医学記事賞を、2006年にファイザー医学記事賞を受賞した。著書に『移植医療を築いた二人の男』（産経新聞社）、『臓器漂流』（ポプラ社）、『パンデミック・フルー襲来』（扶桑社新書）、『新型コロナウイルス』（扶桑社）、『日航・松尾ファイル』（徳間書店）などがある。

（ジャーナリスト・作家 木村 良一）