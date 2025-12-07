「ポール・ダノは全米映画俳優組合（SAG-AFTRA）で最弱の役者だ」。映画監督クエンティン・タランティーノが、『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）や『リトル・ミス・サンシャイン』（2006）などで知られる俳優ポール・ダノを辛辣に酷評した。

問題の発言が飛び出したのは、ポッドキャスト「The Bret Easton Ellis Podcast」だ。“21世紀最高の映画”を選ぶという企画で、ポール・トーマス・アンダーソン監督『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（2007）を第5位に選ぶと、「大きな欠陥がなければ、1位や2位に選んでいた可能性もあった。その欠陥こそポール・ダノだ」と言い放ったのである。

『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』は、20世紀初頭のアメリカ西部を舞台に、山師のダニエル・プレインビュー（ダニエル・デイ＝ルイス）が石油採掘で富と権力を手に入れていく物語。ダノが演じたのは、プレインビューが牛耳るようになった町に住む牧師イーライ・サンデーと、双子の兄弟ポール役だった。

タランティーノはこの映画を、デイ＝ルイスとダノの「二人芝居」になるべきものだと形容した。「明らかに二人芝居でなければならないはずだ。しかし、二人芝居になっていないことはあまりにも明白だ」と。

「彼（ダノ）はひどい。あまりにも弱い。ダニエルに完全に食われている。あの役をオースティン・バトラーがやっていれば素晴らしかったと思うよ。彼（ダノ）は本当に弱い、面白みがない。ダニエル・デイ＝ルイスに強力な引き立て役が必要ないことはわかるけれど、この映画には必要だったんだ。」

あまりの酷評ぶりに、ホストが「（デイ＝ルイスの）演技が圧倒的で、ダノを凌駕してしまったのかも」と言うと、タランティーノは「じゃあ、彼（デイ＝ルイス）と全米映画俳優組合で最弱の役者を共演させたってことか？ 世界最弱の男と？」と反応した。

もっとも、ダノは『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』で英国の助演男優賞にノミネートされるなど高い評価を受けた。ホストも、“この映画で求められるべき仕事はきちんとこなしていたはずだ”とダノをフォローしている。

するとタランティーノは、「僕が言ってるのは、彼（ダノ）がひどい演技をしているってことじゃない」と応答。「言いたいのは、彼の演技には存在感がないってこと。僕は彼が好きじゃないんだ」と話した。「僕はオーウェン・ウィルソンも好きじゃない。マシュー・リラードも好きじゃない」──とんだとばっちりである。

このあまりにも激しい酷評には、SNSでも映画ファンの間で「タランティーノはポール・ダノに母親を取られでもしたのか？」「二人の間に何かあったのでは？」と心配の声やジョークが飛び出しているほどだ。

ちなみに、このポッドキャストにおけるタランティーノの放言・毒舌ぶりはこれにとどまらず、『ハンガー・ゲーム』シリーズは日本の『バトル・ロワイアル』のパクリだと。この発言はシリーズの出演者から「確かに似た題材ではあります。でも、誰だって何かから拝借しているもの」となだめられている。

Source: ,