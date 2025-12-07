山田裕貴の衝撃ビジュアルに「誰かと思った（笑）」 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』オフショット初公開
TBS、U-NEXT、THE SEVENが初タッグを組む大型企画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の現場オフショットが、番組公式SNSで初公開された。地上波では2026年春にTBSでスペシャルドラマとして放送され、U-NEXTではドラマシリーズが独占配信される。初の実写化となる本作は、橋本エイジによる迫力ある画と、梅村真也の原作で人気を得た同名コミックを映像化するもので、公開前から大きな注目が集まっている。
【写真あり】誰かと思った（笑） 山田裕貴の衝撃ビジュアル
投稿されたオフショットは、近藤勇役の鈴木伸之が撮影したセルフィー。映り込む杉野遥亮、中村蒼、細田佳央太、藤原季節らの柔らかな笑顔から、現場の空気が伝わる。なかでもひときわ視線を集めたのが、主演の山田裕貴だ。土方歳三を演じる山田の顔面が真っ黒という衝撃的なビジュアルで、「誰かと思った（笑）」「お顔が真っ黒」などのコメントが寄せられ、大きなインパクトを放った。
オフショットは全3枚が公開されており、いずれも和やかな表情が収められている。若手実力派がそろった「試衛館」メンバーの一体感が感じられる写真で、本編公開への期待をさらに高める内容となった。
主人公・土方歳三を演じる山田のほか、近藤勇役の鈴木、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおといった俳優陣が勢ぞろい。彼らの前に立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。さらに奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキらの出演も発表され、前日には中島健人が岡田以蔵を演じることが発表された。
ドラマは、土方が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一ら個性豊かな仲間たちと共に新撰組を築き上げていく物語。史上最速とも評される殺陣のスピード感を盛り込みつつ、友情、裏切り、信念が交錯する人間ドラマを描く。史実に基づきながらも大胆に解釈したキャラクター造形と、現代的なアクション表現で彩られた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”になるという。
制作陣には、『今際の国のアリス』シリーズを手がけた森井輝、TBS×WOWOW『ダブルフェイス』『MOZU』シリーズの井上衛、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』の下村和也らが参加。監督は大河ドラマ『おんな城主 直虎』の渡辺一貴、脚本は『コールドケース』シリーズの酒井雅秋、アクション監督には映画『ベイビーわるきゅーれ』の園村健介が名を連ねる。
投稿されたオフショットは、近藤勇役の鈴木伸之が撮影したセルフィー。映り込む杉野遥亮、中村蒼、細田佳央太、藤原季節らの柔らかな笑顔から、現場の空気が伝わる。なかでもひときわ視線を集めたのが、主演の山田裕貴だ。土方歳三を演じる山田の顔面が真っ黒という衝撃的なビジュアルで、「誰かと思った（笑）」「お顔が真っ黒」などのコメントが寄せられ、大きなインパクトを放った。
オフショットは全3枚が公開されており、いずれも和やかな表情が収められている。若手実力派がそろった「試衛館」メンバーの一体感が感じられる写真で、本編公開への期待をさらに高める内容となった。
主人公・土方歳三を演じる山田のほか、近藤勇役の鈴木、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおといった俳優陣が勢ぞろい。彼らの前に立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。さらに奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキらの出演も発表され、前日には中島健人が岡田以蔵を演じることが発表された。
ドラマは、土方が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一ら個性豊かな仲間たちと共に新撰組を築き上げていく物語。史上最速とも評される殺陣のスピード感を盛り込みつつ、友情、裏切り、信念が交錯する人間ドラマを描く。史実に基づきながらも大胆に解釈したキャラクター造形と、現代的なアクション表現で彩られた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”になるという。
制作陣には、『今際の国のアリス』シリーズを手がけた森井輝、TBS×WOWOW『ダブルフェイス』『MOZU』シリーズの井上衛、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』の下村和也らが参加。監督は大河ドラマ『おんな城主 直虎』の渡辺一貴、脚本は『コールドケース』シリーズの酒井雅秋、アクション監督には映画『ベイビーわるきゅーれ』の園村健介が名を連ねる。