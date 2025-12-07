12月7日に告示された静岡県伊東市の市長選挙は9人が立候補の届け出を済ませ、7日間の選挙戦がスタートしました。

【写真】市長不在で職務代理者を務める近持剛史企画部長

この選挙は学歴詐称疑惑が問題となり市議会から不信任決議を受けた前市長の失職に伴って行われるものです。これまでに新人7人と元職と前職の計9人が立候補を表明していて、過去最多の候補者による乱戦となる見込みです。

立候補の受け付けは7日午前8時半から伊東市役所で始まり、午後5時に締め切られます。午前8時55分現在、立候補を表明していた9人がすでに届け出を済ませました。

（1）新人 利岡正基氏（52）

（2）新人 石島明美氏（58）

（3）元職 小野達也氏（62）

（4）新人 岩渕完二氏（73）

（5）新人 黒坪則之氏（64）

（6）新人 杉本憲也氏（43）

（7）前職 田久保真紀氏（55）

（8）新人 大野恭弘氏（58）

（9）新人 鈴木奈々子氏（52）

（届け出順）

投票日は12月14日で、即日開票されますが、いずれの候補者も有効投票総数の4分の1以上を獲得できなかった場合、「当選者なし」となり、再選挙が実施されることになります。

期日前投票は8日から、伊東市役所を含む市内5か所で行われます。