草なぎ剛にしかできないものがある――僕・戦争・終幕のロンド…カンテレ歴代Pが語る「安心感」と「中毒性」
●『スマスマ』収録の合間にドラマ台本を読む姿
草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜 ※FODほかで配信)。妻の死をきっかけに“遺品整理人”となったシングルファーザーが、遺品や生前整理を通して、残された家族に託された思いをひも解いていくヒューマンドラマだ。
本作を手掛けるのは、『銭の戦争』(15年)など草なぎ主演の“戦争シリーズ”をヒットに導いた、カンテレの河西秀幸プロデューサー(東京制作部長)。そんな河西氏と、『僕の生きる道』(03年)など草なぎ主演の代表作“僕シリーズ”を生み出し、現在は映像制作集団「g」の代表を務める元カンテレプロデューサーの重松圭一氏が対談した。
ともに『SMAP×SMAP』に携わった経験を持つ2人に、『終幕のロンド』の制作秘話や“スマスマ”の思い出、さらには近年評価が高まっているカンテレドラマの強さの秘密についても語ってもらった――。
『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』に主演する草なぎ剛 (C)カンテレ
○戦争シリーズから“新しい草なぎ剛”への挑戦
――『終幕のロンド』について、河西プロデューサーはどんな点に気を付けて制作されているのですか。
河西：遺品整理人というまだあまり知られていない職業のお話なので、一話完結で依頼人との心の交流を描いていくということもできたのですが、連続性のあるものを意識しました。今回でいうと、草なぎ剛さんと中村ゆりさんの、ドロドロではないけれど心の奥底で惹かれ合ってる2人をどう描いていくか、そして御厨グループとの対決構造、集団訴訟という展開になっていくのですが、3カ月かけて毎週1週間待って見てもらうためには、飽きさせない構成にしたいなと思いました。一気に見ることができる配信とは違う部分でもあり、次週も気になる展開・シナリオというのは強く意識しました。
――重松さんは『終幕のロンド』をどのようにご覧になっていますか。
重松：まず“戦争シリーズ”の次の作品で、“新しい草なぎ剛”をやろうというのがすごいなと思いました。やっぱりある程度評価してもらったりすると、それを続けていくことのほうが安パイですが、新しいドラマを作り出そうとした河西はすごいなと。
あとはドラマの中にある、いろんな“振り”ですね。1話の時点から、恋愛要素やサスペンスの軸もそうですし、キャスティングにしても、「ここに国仲涼子がいるから何かあるんだろう」とか(笑)、そんな“振り”がすごく良くできているなと思いました。僕がドラマをやっていた2000年代前半はテレビしかなかったので、“見てももらえる前提”だったのですが、今は“見てもらえない前提”なので、そういう作り方がずいぶんと変わったなと思います。
――その連続性を持たせるという中で、“遺品整理人”には直接結びつかないロマンスの展開があるのが意外でした。その理由は何でしょうか。
河西：遺品整理人という職業は、ご遺族様との話になってくるので、自分事ではないんですよね。なので、自分事の軸を作るというところに目を向けた時に、対立構造にある側との、ある種の「ロミオとジュリエット」のような、そんな展開があってもいいのではというところから考えました。だから御厨グループのお話よりも、まず草なぎさんと中村ゆりさんが惹かれる展開を、という縦軸を最初決めましたね。
(C)カンテレ
○“草なぎ剛”が足りなくなる
――草なぎさんの魅力について教えてください。
河西：もう、すっごく優しい人ですね。人としてめちゃくちゃ安心感がありますし、関わっていく人たちがどんどん惹かれていくような、そんな方です。だから今回、中村ゆりさん演じる真琴が結婚していながら、樹(草なぎ)に惹かれてしまうというお話も、その優しさにどうしても惹かれてしまう…という点で、草なぎさんだからこそできたんだと思っています。
重松：日々忙しかったり、他の番組や仕事をずっとやっていると、なぜか自分の中で“草なぎ剛”が足りなくなるんです。「草なぎ剛に触れたい!!」みたいな(笑)。そんな中毒性がある方です。
先日、現場に差し入れへ行ったのですが、やっぱりすごく心が和んで、話すことで気持ちが楽になっていく感じがありました。現場でもあの穏やかな感じが変わらないので、僕らのような制作者は好きになってしまうし、その中毒性で「次も一緒に仕事したい!」という気持ちが湧いてくる人ですね。何回やってもまたやりたいと思わせてくれるんです。だから草なぎさんと何かやるとなると、集まってくれるスタッフも多いんですよ。
――重松さんはプロデューサー、河西さんはアソシエイトPとして共に、『SMAP×SMAP』に携われたかと思いますが、そこでの草なぎさんの印象はいかがでしたか?
河西：当時はすごく忙しくされていて、本人は「台本とか読まないよ」なんて言っていましたけど、収録の合間にずっと台本を読んでいましたね。そんな努力を目の当たりにしていました。
重松：草なぎさんが顔が見えない被り物をして、最後に「これ俺じゃなくていいんじゃない?」と言うコントがあるんですけど、それが僕はすごく好きで、あれこそ草なぎさんにしかできないと思いましたね。その“草なぎさんにしかできない”というのは、ドラマにも通じていると思っていて、どこでもいそうな市井の人なんだけれども、やっぱり“草なぎさんでしかできない”というのが、『スマスマ』とつながっているなと感じています。
『僕の生きる道』(2003年)
『僕と彼女と彼女の生きる道』(2004年)
『銭の戦争』(2015年)
(C)カンテレ
――そんな『スマスマ』で特に印象に残る思い出は何でしょうか?
重松：『スマスマ』は最初からグローバル意識だったんです。だからプロデューサー陣は毎年、グラミー賞の席を確保していたんですよ。その席に、紋付袴姿で毎年いるので「クレイジーな日本人たちがいる!」って、恒例になっていたんです。珍しい人がいるというので、中継映像に映ったりもしてましたね(笑)
その格好でアフターパーティーにも参加して、レコード会社の方たちに「日本の『SMAP×SMAP』という番組に来てくれないか?」と回ってチラシまきをして、グラミー賞のタイミングで、アメリカの人たちには意味がわからない『スマスマ』の広告もメディア向けに打っていたんですよ。そんな地道な努力があって、マドンナやマイケル・ジャクソンにも出演してもらったという経緯がありました。
●「2回までは失敗できる」カンテレドラマ相次ぐ高評価の背景
――『エルピス−希望、あるいは災い−』(22年)、『春になったら』(24年)、『アンメット ある脳外科医の日記』(同)と民放連の最優秀賞を3年連続で受賞するなど、“カンテレドラマ”の高評価が続いていますが、その背景にはどんなことがあるのでしょうか。
重松：それはもう、プロデューサー陣が言うことを聞かないことですね(笑)。自分たちのやりたいものに対して譲らない気持ちをすごく持っているところだと思います。だけどそれは、イコール「失敗したらお前のせいだよ」ということなんです。だから管理職も、ある意味で管理していない。それぞれがそれぞれのやりたいことをやっていくけど、その代わり責任は自分が取るというのを徹底してきたと思います。
河西：重松さんが冗談で「2回連続して失敗したらクビだぞ!」ってよく言ってたんですけど、逆に考えると「2回までは失敗できるんだ」ってことじゃないですか(笑)。だからこそ、現場が責任を持ってできるんです。そうさせてもらってきた僕が部長になったからこそ、これからもそういう体制じゃないといけないなと思っています。
ただ、賞をたくさん頂いたり、業界関係者の方から褒めていただいたりというのは、うれしいことではあるのですが、制作者としての一番はやはり、たくさんの人に見てもらうこと。つまり地上波である以上は、視聴率をとらなきゃいけないので、そのための努力をしないといけないと思っています。
――プロデューサー同士のライバル意識はあるのでしょうか。
重松：そこが特殊なのかもしれないのですが、カンテレのプロデューサー同士にライバル意識はないんですよ(笑)。それは僕が外へ出てみて分かったことでもありますね。
河西：ドラマの打ち上げの場に、全プロデューサー陣が集まることがあるんです。他局ではそんなことないって言われました(笑)
『アンメット ある脳外科医の日記』(2024年) (C)カンテレ
○人間に必要な「必ず来週も見たい!」装置になるメディア
――アメリカではテレビ局制作のテレビドラマが縮小傾向にあるというニュースがありました。今後のテレビドラマの未来について、どう思いますか?
重松：テレビドラマを作る力がないと、配信も映画も作れないと僕は思うんです。1週間待ってまで見てもらえるもの、そのコンテンツを作れる人はやっぱり強いですよね。そこまでのコンテンツを作れるなら、どこでも勝てると思うので、テレビ局はどんどん頑張ってほしいと思いますし、僕らもしっかり作らなきゃいけないと思います。
テレビ全体の価値観だと思うのですが、連続してやっていけるものは、来週も楽しみにさせているものということですよね。つまりそれは、見ている人を“前向きにしている”ということ。「必ず来週も見たい!」という装置になるメディアは、やっぱり人間にとって必要なんだと思います。
河西：たしかに。刹那的なメディアのエンタテイメントだけになってしまったら、人は前向きになれるのかなと。だから僕は、テレビドラマは人間が生きる上で必要なエンタテイメントの一つだと思うので、衰退させてはいけないと思っています。
2人が強調していたのは、テレビドラマだからこそ発揮できる“連続性”の面白さだ。『終幕のロンド』もまた、その“連続性”を強く意識した物語であり、“遺品整理人”という仕事を通して見えてくる人間ドラマの深みに加え、主人公・樹の生き様を、集団訴訟やロマンスといったドラマチックな展開の連続で描き出している。クライマックスに向けてさらに加速していく『終幕のロンド』はもちろん、今後のカンテレドラマからも目が離せない。
(C)カンテレ
●重松圭一1966年生まれ。90年に関西テレビ放送入社。営業局を経て、03年の『僕の生きる道』を皮切りに、『僕シリーズ』のほか、『がんばっていきまっしょい』『ブスの瞳に恋してる』などのドラマ、『福山エンヂニヤリング』『SMAP×SMAP』などのバラエティ、『阪急電車 片道15分の奇跡』などの映画でプロデューサーを務める。映画事業部長、東京制作部長、東京支社長などを歴任し、23年7月末で同局を退社。映像制作集団「g」を設立し、演出家・脚本家の瑠東東一郎氏、金沢知樹氏、山田能龍氏ら多数のクリエイターが参加する。
●河西秀幸1980年生まれ。02年に関西テレビ放送入社。『ハングリー!』『銭の戦争』『サイレーン 刑事×彼女×完全悪女』『嘘の戦争』『パーフェクトワールド』『罠の戦争』などでプロデューサー、バラエティ『SMAP×SMAP』も担当した。昨年は、26年ぶりに復活し話題となった反町隆史主演『GTOリバイバル』も手掛けた。今年7月から東京制作部長となり、『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』のプロデューサーを務める。
