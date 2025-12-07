1億円の壁、いま“どの築年数”まで来ている? 東京23区中古マンションの最新調査
LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は11月27日、「築年数別 東京23区中古マンション」調査の結果を発表した。同調査は2020年〜2025年11月10日、LIFULL HOME'Sに掲載された中古マンションを対象に実施した。
2025年 築年数別 中古マンション平均価格
2025年(1〜11月)の東京23区の中古マンション平均価格(70峇校)は、築25年未満までが1億円超えという結果になった。新築価格の高騰が中古市場にも波及し、「億の壁」が築年数が経過した物件にまで広がっている。
特に価格の上昇が顕著で、5年前(2020年)の平均価格と比較すると、築10年〜15年未満は217.6%(＋7,275万円)、築15年〜20年未満は212.5%(＋6,575万円)と、それぞれ2倍以上に高騰している。
2025年 築年数別 中古マンション平均価格
また、新築マンションの供給減に伴い、市場に出る築5年未満の中古マンションの掲載割合も2021年から減少傾向にある。価格高騰と物件数の減少が相まって、築浅マンションは入手困難になりつつある。
築5年未満 中古マンション掲載割合
2025年 築年数別 中古マンション平均価格
2025年(1〜11月)の東京23区の中古マンション平均価格(70峇校)は、築25年未満までが1億円超えという結果になった。新築価格の高騰が中古市場にも波及し、「億の壁」が築年数が経過した物件にまで広がっている。
2025年 築年数別 中古マンション平均価格
また、新築マンションの供給減に伴い、市場に出る築5年未満の中古マンションの掲載割合も2021年から減少傾向にある。価格高騰と物件数の減少が相まって、築浅マンションは入手困難になりつつある。
築5年未満 中古マンション掲載割合