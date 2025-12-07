昭和43年12月10日に起こった「3億円事件」。事件発生から、時効を迎える昭和50年12月までの捜査日数2555日、捜査費用は約10億円。そして延べ約17万人の捜査員が犯人の行方を追ったが、捕まえることはできなかった。だが、捜査員たちが遺した執念の捜査記録の一部は、今も霞が関の警視庁本部に残されているという。昭和史を代表する重要未解決事件の知られざる裏側――。（全2回の第2回）

自称、犯人

「3億円事件は時効になったが、昭和43（1968）年12月の発生から60年間、西暦でいうと2028年まで追跡の手を緩めない方針を警視庁はとっていると聞いたことがある。それまで、必要な捜査資料は保管し、いつ犯人らしい人物が現れても、対応できるようにしてあるそうだ。60年の根拠？ さすがにそれを超えると、犯人が死亡している可能性が高いからだそうだ」（ある警視庁OB）

事件発生から20年となる昭和63年に民事の時効も迎えた。その際に警視庁は「（犯人が現れたら）所要の捜査を行う」とコメントしている。残された記録をもとに、真犯人らしき人物が浮上したら捜査結果を検証し、真犯人か否かを確かめるのだという。ただし、前出のOBによると、捜査権は公訴を前提としているため、「現実には事情聴取をするぐらいだろうが、それでも真犯人は知りたい」という。

府中署に設置された捜査本部

昭和50年の時効後も、退職したOBが事件について語ったり、事件を題材にしたルポルタージュや小説が刊行されたりしたこともあって、特捜本部のあった府中署や警視庁への情報提供は続いた。一方で、「自称犯人」なる人物も何人か現れた。あの事件は俺がやったと周囲に吹聴し、よくよく話を聞いてみると真っ赤なウソだったというケースだ。

「逮捕した被疑者の中で、こいつは他にも何かやっている、あるいは知っていると思われる被疑者がまれにいます。調べも終わり、そろそろ送検という時に時間的余裕がある場合、『あの事件をやったのは誰か聞いていないか』など、広い意味での“雑談”をすることがあります。また、刑が確定し刑務所に収監されたあとで、“あの事件は実は俺がやったんだ”とか“俺の仲間がやったんだ”などと吹聴する輩もいる。3億円事件に限らず、主要な未解決事件は、こうしたところにもアンテナを張って、情報収集をしています」（警視庁刑事部捜査員）

だが、なかにはとんでもない例もある。3億円事件の場合、2000年前後に現れた“自称犯人”の男がそれに該当する。

鹿児島県出身の男（当時50代、事件当時は24歳くらい）は、中学時代の同級生と共に3億円を奪って山分けし、本人は北海道の稚内へ身を潜め、その後、鹿児島に戻って工務店を始めたという。

「事件当時は、東京・練馬区早宮のアパートで暮らしており、そこに同級生が転がり込んできて、あの事件をやったというのです。同級生は粗暴ながら、丹念にメモを取る几帳面な男だと言っていました」（男を取材した週刊誌記者）

しかし、この男は肝心の「犯人しか知りえない秘密の暴露」となる証言がまったくできなかった。例えば、事件当日の現金輸送ルートは三つあり、避けられたルートには工事中の看板があったのだが、それが答えられない。また、日本信託銀行から運ばれた現金は支払予定のボーナスの一部で、現金は他の銀行からも運ばれていたこと。また、連載の第1回でも書いた通り、奪われたジェラルミンケースには、札束がびっしり詰まっていたのではなく、4523人分の封筒に小分けされたボーナスが入っていたのだが、

「彼が言うには、帯封のついた札束をぶちまけて、共犯者の同級生と二人で分けたというんです。また、身長が160センチくらいと小柄なのも気になりました。バイクに乗って足がつくのかどうか。それと、現金輸送車を追い越した上で、輸送車を急停止させる運転技術があるのかどうかも疑わしかった。細かく聞くと、“昔のことで、夢中になっていたから忘れた”というばかりで」（同）

この男の正体は、公正証書原本不実記載で福岡県警に指名手配されていた企業乗っ取りグループのメンバーだった。それまで主に九州で詐欺をはたらいていたが、周囲に「俺は3億円事件の犯人だ。あの事件で捕まらなかった俺がやるんだから間違いない」と言って、仲間を誘っていたという。

謎めいた自殺

この事件で「犯人ではないか」と指摘されるのが、現職警察官の息子で当時19歳のS。地元を根城にしていた不良グループのメンバーで、有力な容疑者として浮かんだが、事件5日後の昭和43年12月15日に青酸カリで自殺した。

「被害額の大きさから、とにかく注目を浴びる事件となりましたが、犯行に使われたバイクや車はいずれも盗難品。しかも、バイクを白バイに改造するためのトランジスタメガホン（トラメガ）も盗難品でした。大事件ではありますが、捜査の肝は、車やバイクを中心とした常習の窃盗犯の洗い出しを最優先にすべきでした。しかし、開設当初の捜査本部はてんやわんやの大騒ぎで……。捜査第1課が主管する強盗なのか、捜査第3課が見る窃盗なのかで意見が分かれ、最終的に強盗事件となり、府中署に捜査本部が設置されたのは午後4時すぎでした」

発生当初に捜査本部に詰めていた警視庁OBの述懐である。もちろん、窃盗前科者の捜査は行われており、その過程でSをはじめとして何人かの容疑者が浮かび上がる。だが、常習者だけに、警視庁だけでなく近隣県警でも手配を受けている可能性もあり、最優先で身柄をとるためには情報を共有する必要があったが、それができなかった。

かねてから捜査中であった、窃盗容疑での逮捕状を持った立川警察署の4人の刑事がSの自宅に向かったのは、12月15日だった。その日の深夜、彼は青酸カリを飲んで自殺する。「3億円事件の被疑者である可能性が高いので、Sについて直接の接触は当面、控えるように」――こうした命令や指示は出ていなかったという。

また、事件のあった昭和43年は大学紛争が吹き荒れた年でもあった。東大、日大など全国で100を超す大学で紛争が起き、中でも東大は翌44年1月、警視庁機動隊と過激派学生が安田講堂で2日間にわたり攻防戦を繰り広げ、入試が中止になった。3億円事件の現場周辺には国立大学や私立大学がいくつかあり、平日の昼間の犯行であることから、「過激派学生や支持者が資金集めに？」という見方も挙がった。

「捜査対象者の中にも活動家歴のある人や、警察内部でいうところの“興味ある素行の持ち主”が何名かいました。しかし、当時の大学では、刑事が身分を秘匿して学内に入って聞き込みをしても、協力が得られないばかりか、身分がばれたらリンチを受けるような時代です。過激派による資金集めではないか――という見立ては、時効当時にも指摘されましたが、満足な捜査ができたわけではありません」（警察庁関係者）

では、捜査で最も犯人に近づいた瞬間はなかったのだろうか――。

3億円事件と同じ昭和43年6月に起こった「横須賀線事件」がある。横須賀線に仕掛けられた時限式爆弾が爆発し、死傷者を出した事件だ。神奈川県警察の捜査員たちは、現場で木っ端みじんに飛び散った遺留品をくまなく調べ、爆発物を包んでいた新聞紙の社名と印刷機、そして配達地域を特定、犯人逮捕にこぎつけた（本連載の第4回で詳述）。3億円事件でもそれに近い展開があったのである。

犯行に使用された偽白バイに取り付けられていたトラメガは、盗品であることが捜査で判明していた。販売ルートなど、所要の捜査を展開したが、犯人にたどりつくことはない。事件から2年後の昭和45年になって、特捜本部に詰めていた捜査第1課の平塚八兵衛刑事があることに気づいた。押収したトラメガは、白バイ偽装用に白ペンキが塗られていた。この塗装をはがせば、何か出てくるのでないか……。

〈それで、上司に白い塗装をはがしてくれって、頼んだんだ。証拠品だから、ダメだって、断られてしまった。しかし、どうしても、あきらめ切れなくてね、塗料を剥離する途中を、いちいち写真にとれば、証拠としてもいいだろうと思って、塗料をとってもらうことにした。こりぁ、上司の承諾なしだ〉（佐々木嘉信著 産経新聞社編『刑事一代 平塚八兵衛の昭和事件史』新潮文庫）

すると、トラメガのマウス（しゃべるところ）に新聞の地紋（記事や印刷物に使われる模様）が張り付いているのが分かった。

犯人はサンケイ新聞読者？

地紋メーカー3社、新聞関係24社を当たったところ、この地紋はサンケイ新聞（当時）のもので、昭和43年12月6日朝刊の婦人欄、「年末年始の食品情報」の記事であることまでが分かった。

〈だが、そんだけじゃ、どの地域に行った新聞かは、わからないんだ。それで、化学検査所の小林侑技師（のち主査）に調べてもらった。この人は熱心な人だよ。新聞に使う紙と、トラメガについていた紙の質を、全部、調べ上げたんだ。そして、トラメガにくっついていた紙は、愛媛県の伊予三島市（現・四国中央市）にある大王製紙のつくった“大王紙”だってことを、突き止めてくれた〉（同）

さらに捜査を進めた結果、この紙を使った当日の新聞は神奈川、埼玉、東京・多摩地区（国分寺、国立、立川、日野、豊田）であることまでが分かった。あとはサンケイの販売店に行き、当時の購読者リストを当たることになるのだが……。

〈三多摩のサンケイ新聞の購読者リストを頼りに、本部員に当らせてみたよ。やってみると、なんてこたあねぇ、機捜の刑事さんたちが、すでに当たってることがわかったんだ。府中署の捜査本部じゃ、大王紙の行ってるサンケイの購読者リストをつくってくれってだけ頼んだんだが、そこは刑事だよ。リストづくりだけじゃなく、購読者ん中に不審なものや年齢の該当するものがいりゃ、それを当たってたんだ。（略）それで、この捜査は、いちおう、打ち切ったんだ〉（同）

残念ながら、このルートからも、犯人へたどり着くことはなかった。事件発生から60年の節目まで……あと3年である。

