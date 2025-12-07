軍艦島こと端島が「明治日本の産業革命遺産」の一部として世界文化遺産に登録されて10年。昨年には軍艦島を舞台にしたドラマも放送された。いまや長崎を代表する観光地であり、上陸ツアーは人気のあまり予約が取りづらい状態が続いている。しかし、実は軍艦島、あの姿をいつまで維持できるかわからないという大問題を抱えている。一方、すぐ近くには、放棄されて構造物が崩れ落ち、「100年後の軍艦島」と呼ばれる島が。その島と軍艦島に上陸するツアーを企画し、「軍艦島の建物を少しでも多く残したい」という人物も現れた。【華川富士也／ライター】

【貴重写真】冒頭掲載のカットは2014年撮影。それがおよそ10年でボロボロに…軍艦島に迫る危機がよく分かる

2015年に一部が世界遺産に登録された軍艦島。閉山から50年を迎えた2024年10月からは、軍艦島を舞台にしたドラマ「海に眠るダイヤモンド」（TBS系）が放送されてヒットした。ドラマの効果もあり、放送から1年経った現在でも上陸ツアーは満席だらけで予約困難だ。あるツアー船の船長によれば「ドラマが放送されて、お客さんは増えたなんてもんじゃないよ」と軍艦島人気に驚きを隠せない。

崩れ落ちた中ノ島のかつての人工地盤（2014年撮影）

長崎市が今年5月に発表したデータを見ると、2023年度（令和5年）の軍艦島上陸者数は17万8千人余り。2024年度、2025年度の客数が増えているのは間違いなく、いまや長崎市の目玉スポットである。廃墟だらけの元炭鉱の島は日本有数の観光地となり、市の観光収入に大いに貢献している。

そんな軍艦島が「遺構保存」という大きな問題を抱えているのをご存知だろうか。実は、あの特徴的な姿をいつまで維持できるかわからないのだ。

およそ30棟の半数以上が著しい劣化

軍艦島は常に潮風を浴びている上に、台風が来ると強い風と高い波に襲われる。潮風と海水に含まれる塩分は、鉄筋コンクリート造建築の最大の敵である。建物に染み込んだ塩分が鉄筋を腐食し、劣化を早めていく。弱ったところに強い風が吹けばひとたまりもない。

国内最古の鉄筋コンクリート造集合住宅であり、築109年を迎える30号棟は、じわじわと崩れ落ちており、西側の壁や床の崩落が甚だしい。またかつて島にあったモダンな映画館は、1991（平成3）年の台風で大破し、世界遺産登録の一報が届いた時には瓦礫の状態になっていた。

現在、軍艦島には30棟ほどの大型建築物があるが、半数以上は耐震性能が著しく劣化しているという。全てを保存するには莫大な予算がかかる。しかし当然のことながら予算は限られており、長崎市は優先順位をつけて遺構を保存することにした。その中で軍艦島の特徴的なシルエットの大部分を担う「居住施設遺構」は、優先度が一段落ちた扱いになっているのだ。

保存優先度が高いものとは

市がwebに掲載している「世界文化遺産『明治日本の産業革命遺産』構成資産の修復・公開活用計画」によれば、優先して修復するのは「護岸遺構」「擁壁遺構」そして「生産施設遺構」。

島の形を守るために護岸の修復と補強は必須であり、優先されるのは当然であろう。例えば台風によって護岸が崩れた端島小中学校校舎の基礎部分は、ぽっかりと空いた穴から基礎杭が波に洗われる様子が見えていたが、すでに埋め戻され、修復が完了している。このような護岸倒壊のリスクを高める海中空洞部への充填作業、海側からの補強工事、護岸内陸側の排水機能の健全化などが引き続き行われる。「擁壁遺構」については緊急的に修復すべき箇所は存在しないとしている。

また軍艦島は炭鉱だったからこそ存在できた島なので、生産施設遺構を優先して守るのも当然だ。見学通路から見える赤いレンガが特徴の「第3竪坑捲座跡」と「入坑桟橋」などはすでに補修・補強されている。今後、第四竪坑の関連施設や変電所、圧気室などの動力関連施設などが優先的に修復されていく。

操業当時の“世界一の人口密度”を支えた「居住施設遺構」の優先度はこの次。しかも「令和7年9月市議会 環境経済委員会資料」では、居住施設遺構の今後について「世界遺産価値に貢献しない構造物であり」と前置きした上で、「全ての構造物を保全することは不可能であることから一部の構造物を対象に延命措置を講じる」としている。居住施設を全棟残すことはハナから考えていないのだ。

いわば現実的な観点から「端島独特の景観の形成への貢献度が高く、保存の実現性が高い（劣化度の低い）建造物について優先して延命措置を講じる」とし、3号棟、16号棟、65号棟、70号棟（端島小中学校）を優先度の高い構造物として選定している。さらに「このうち3号棟について補修等を行う最優先の対象とする」としている。

島の大部分を占める居住施設遺構であるが、上記以外の建造物については“崩壊やむなし”である。上記の建造物もいつ補修に取り掛かれるかはわからず、手をつけようとした頃には“手遅れ”になっているものも出てくるだろう。これから10年、20年の時が経てば、軍艦島の多くの建造物が崩壊し、建物が密集した景色は間違いなく変わっていく。

約700メートル先にある「100年後の軍艦島」

では建物の延命措置が行われず、多くが崩壊してしまったら、島はどうなるのか。

実は軍艦島の隣に“そうなってしまった元炭鉱島”がある。「100年後の軍艦島」と呼ばれている中ノ島だ。軍艦島から直線距離で約700メートルとすぐ近くにある。古くは炭鉱だったが、世界遺産はなく上陸が難しいため、その存在をほぼ知られていない。

中ノ島を所有していたのは軍艦島と同じ三菱社。同社が中ノ島を入手し、採掘を始めたのは1884年。軍艦島を買収したのは1890年であり、中ノ島では軍艦島より6年も早く本格的な採掘が始まっていた。

しかし坑道での出水があまりに多いため、三菱社はわずか9年で採掘を断念。隣の軍艦島に勢力を注ぐことになった。その結果、元々中ノ島より小さい岩礁だった軍艦島は、埋め立てに埋め立てを重ねてあの見事な姿になった。

仮に中ノ島の採掘が続いていたなら「軍艦島が2つできていたかもしれない」と言うのは、ドラマ「海に眠るダイヤモンド」で軍艦島パートの監修を務めた黒沢永紀氏だ。黒沢氏は「軍艦島伝道師」として、軍艦島に関する書籍、写真集を多数出版、監修してきた研究家である。

この中ノ島、廃坑後は軍艦島で働く人たちを陰からこっそり支えていたのだが、このこともあまり知られていない。大正時代には、隣の高島にあった発電所から軍艦島まで電気を送る、海底ケーブルの中継地として使われた。また少ない土地に人口が密集する軍艦島には設置できなかった火葬場は、中ノ島に置かれた。葬儀の際には船で中ノ島に渡り、火葬が終わると遺骨を持ち帰ったという。また1962年（昭和37年）には、軍艦島島民の憩いの場として「中ノ島水上公園」がオープンしている。

「日本で中ノ島だけ」の炭鉱施設も

そんな中ノ島も軍艦島が閉山すると放置され、現役当時の炭鉱施設も新たに作られた施設も人知れず廃墟化していった。

稼働していた140年前、海岸沿いに築かれた人工地盤はほとんど崩れ落ち、その上にあった工場施設などは建物跡を確認するのも困難だ。目立つのはどこかから落ちてきた薄い赤レンガの構造物。やはり潮風と波の破壊力は半端ではないことを改めて認識させられる。高台にある火葬場と公園はすっかり緑に飲み込まれてしまった。

黒沢氏は「手を入れなければ、軍艦島も100年後にはこうなります」と言う。中ノ島は「100年後の軍艦島」の姿なのだ。

なお黒沢氏によれば、先の薄いレンガは幕末〜明治初期に長崎で製造された「蒟蒻レンガ」と呼ばれるもので、長崎の一部でしか見られない。「軍艦島などにも残っていますが、形ある蒟蒻レンガ炭鉱施設がここまで残っているのは中ノ島だけです」という。

また火葬場の近くには、三菱の経営下になる前、1880年（明治13年）に開削された竪坑跡も残っている。入気、人員昇降、揚炭の坑と、排気用の坑が並列している独特なものだ。

「竪坑がこの形で現存するのは、国内でおそらく中ノ島だけだと思います。世界遺産の『明治日本の産業革命遺産』に入っていないのが不思議なぐらい、貴重で重要な遺構です」（黒沢氏）

近年、長崎市は、軍艦島に加えてこの中ノ島、発電所があり炭鉱でもあった高島の炭鉱3島をセットで整備する計画を進めている。

この3島について「軍艦島の住居施設を少しでも多く後世に残すために」とツアーを実施する人も現れた。日本各地で産業遺産の保存と観光活用を進めるJ-heritageの前畑洋平氏である。

前畑氏はこう語る。

「軍艦島は住居施設が集合しているダイナミックな景色に価値があると思っています。しかし今後、実際に残りそうなのは、端島神社の1号棟と最優先での補修が決まっている3号棟ぐらいでしょう。あとは予算や劣化度合いから残せなくなりそうなんです」

なんと、現在の予算規模では、この2棟以外は残らない可能性が非常に高いという。軍艦島が隣の中ノ島のような状態に近づいてしまうわけだ。

「そこで、少しでも観光客を長崎市に呼んでお金を落としてもらい、また炭鉱がどれだけ日本のためになっていたかを広く理解してもらって、建物保存の輪を広げたいと3島を巡るツアーを企画しました」

軍艦島の住居施設を守ろうと考えたのは、本物を見ることで時代を超えて共有できるものがあるからだという。

「住居跡は日本の近代化を支えた人たちの痕跡が山ほどある貴重な場所です。僕は軍艦島の住居跡に取材で入った時、そこに残された酒の瓶、雑誌や新聞などを見て、自分たちと変わらない人たちが戦後の日本の躍進を支えていたのだと実感でき、力をもらいました。時間の流れを超えて感じることができたのは、本物の住居だったからです。この先もこのことを感じてもらえるように、住居施設を少しでも多く残していきたいんです」

中ノ島も含めた3島にしたのは、他のツアーとの差別化ももちろんあるが、「黒沢さんから中ノ島にも貴重な遺構があり、ツアーで行く価値があると聞いたこともきっかけです。そしてしっかり保存をしないと軍艦島は将来こうなると視覚的に理解してもらうためでもあります」

ツアーを企画・運営するのは、前畑氏のJ-heritage と地元・長崎市南部などで町おこしをしている安達孝紀氏らによる「T-PROJECT」。すでに11月初旬に2日間にわたってモニターツアーが開催され、黒沢氏がガイド役を務めた。次回は2026年春頃を予定しているという。

華川富士也（かがわふじや）

ライター、構成作家、フォトグラファー。1970年生まれ。長く勤めた新聞社を退社し1年間子育てに専念。現在はフリーで活動。アイドル、洋楽、邦楽、建築、旅、町、昭和ネタなどを得意とする。シリーズ累計200万部以上売れた大ヒット書籍に立ち上げから関わりライターも務めた。

