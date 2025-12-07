１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝。「この子は何か持ってる」と感じた筑波大２年の夏。川村卓監督が急成長した岡城の４年間を語る。

◇ ◇

快生は猛勉強の末、筑波大に進学した。推薦入学ではなく、一般学生として野球部へ入部。川村卓監督は「入った時点では、受験勉強でなまった体を戻すところから始める。岡城もそのうちの一人だった」と振り返る。特別に目立った存在ではなく、「４年生になったらレギュラーを取れるかな」という見立てだったという。

見方が変わったのは２年の夏。守備、走塁での貢献を期待していたが、打撃でも才能を感じるようになった。「ライト方向に非常に大きなホームランが出て、逆方向にも強い当たりが出るようになったんです」。元々のポテンシャルに加え、体幹の強さがあった。

「放たれる打球が普通じゃないというか。かなり強くて、速い打球が出るもんですから。この子は何か持ってるなと思って見たところ、体幹の強さですね。体の中から出てくる力がすごいあるなと思いました」

入部当初は細かった体も、どんどん大きくなっていった。加えて「努力がうまい」。川村監督が課題を指摘すると、必ず克服してきた。プロのスカウトからも視察されるほどの選手になったが、聞こえてきたのは「打てないよね」という打撃面での不安。特に内角の対応が苦手だった。

そのことを伝え、昨冬にインコースの攻略に着手。アプローチの考え方や腕のたたみ方などを変え、今春には打てるようになった。「うまく打つ打ち方をできるようになった。これは大したもんだなと思ってたんです」と指揮官も太鼓判を押す。

努力のうまさは日頃の練習にも表れていた。筑波大には最新の機器があり、科学的なアプローチから成長のヒントを得られる。ただ、監督が使うように指示するのではなく、選手個人の判断で取り入れるという。「岡城はできる限り自分でつけて、確かめながらやってるんです。感心するぐらいちゃんとやってましたね」。スイングや打球のスピードを計測する機械を必ず装着していた。

超がつくほどの優等生に思えるが、実は「誰にでも気さくに話しに行って、いると場が和む」というムードメーカーの一面もある。川村監督の願いは「１番・センターを目指してほしい」。足の速さ、肩の強さに加え、送球の正確さも評価している。そして、もう一つ。「彼の性格上、周りから好かれると思う。人気者になってほしい」。高校までほぼ無名の男が、タテジマで花を咲かせる。

◆岡城 快生（おかしろ・かいせい）２００３年６月２３日生まれ、岡山県出身。２２歳。１８３センチ、８３キロ。右投げ右打ち。岡山一宮−筑波大を経て、２５年度ドラフト３位で阪神の指名を受けた。昨冬の大学日本代表候補の５０メートル走で、５秒８２を計測した快足を誇る。広角に強い打球を放つ巧打者で、肩の強さも魅力の好素材。