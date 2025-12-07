「家宝!!」中川翔子、セーラームーン作者からの出産祝いに大興奮「信じられないミラクルロマンス」
タレントの中川翔子が6日、自身のインスタグラムを更新。「信じられないミラクルロマンスな嬉しい出来事が、、!!」と、双子の息子たちに届いたプレゼントを公開した。
【写真】「家宝!!」双子の息子と共に“大興奮”したプレゼントを紹介する中川翔子
インスタでは「な、な、なんとセーラームーンの作者さま武内直子さまから双子にお祝いプレゼント かわいいイラストとタオルがとどきました、、、!!!うわああああああああ」と興奮冷めやらぬ様子で紹介。「双子誕生おめでとうございます 成長が楽しみですね」などと書かれたメッセージカードや、「中川翔子様へ」と記されたイラストなどのプレゼントを披露した。
続けて「夢?!夢よりすごいミラクル!!ありがとうございます!!家宝!!かわいい」「生きてて良かった、、！」と喜びをにじませ、「セーラームーンは私が人生で1番描いた人物です 冗談ぬきに本当にいまでも毎日セーラームーンのことが頭をよぎるくらい人生そのもの大好きビッグバン 幼少期セーラームーンのおかげで、この世にはこんなにもたくさんの素敵があふれてるんだ！と教わりました」と幼少期からの“セーラームーン愛”を伝えている。
続けて「双子たち良かったね 本当にすごいね いつかいかに凄い素晴らしいことかを伝えなきゃ」「わたしがセーラームーンからたくさんの大好きの感情を浴びたように 双子たちにこれからたくさんの好きなものに出会えるようにみせてあげたいがんばろう 怖いものなんかないよね ときめく方がいいよね 大きな夢があるよね だからピッとりりしく！」と愛たっぷりに親心をつづった。
【写真】「家宝!!」双子の息子と共に“大興奮”したプレゼントを紹介する中川翔子
インスタでは「な、な、なんとセーラームーンの作者さま武内直子さまから双子にお祝いプレゼント かわいいイラストとタオルがとどきました、、、!!!うわああああああああ」と興奮冷めやらぬ様子で紹介。「双子誕生おめでとうございます 成長が楽しみですね」などと書かれたメッセージカードや、「中川翔子様へ」と記されたイラストなどのプレゼントを披露した。
続けて「双子たち良かったね 本当にすごいね いつかいかに凄い素晴らしいことかを伝えなきゃ」「わたしがセーラームーンからたくさんの大好きの感情を浴びたように 双子たちにこれからたくさんの好きなものに出会えるようにみせてあげたいがんばろう 怖いものなんかないよね ときめく方がいいよね 大きな夢があるよね だからピッとりりしく！」と愛たっぷりに親心をつづった。