「信じられない！」「止められない」衝撃の４ゴール！15戦18発の上田綺世にオランダメディアは唖然「ウエダのワンマンショーだ」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、ズウォーレとホームで対戦。６−１で快勝を収めた。
この試合で、怒涛のゴールラッシュを披露したのが絶好調の上田だ。11分に左サイドからのクロスに飛び込み、ヘッドで先制点を挙げると、20分にもドリブルでDFをかわして、右足のシュートを突き刺し、２点目を奪取する。
42分には、巧みなヘディングシュートでネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成。さらに55分にもCKにまたしてもヘッドで合わせ、４点目を挙げた。
リーグ戦15戦18発とした日本代表FWに、現地オランダのメディアも唖然。『NOS』は「得点王のウエダは、鋭いシュートで４ゴールを挙げ、止められない活躍を見せた」と称えた。
また、『1908.NL』は、速報記事で「信じられない！ウエダが今夜４点目だ！」と驚きをもって報道。別の記事でも、「ウエダのワンマンショーだ。ウエダは絶好調で４ゴールを挙げ、エールディビジ15試合を終えて通算18ゴールとした」と伝えた。
まさに、手が付けられない好調ぶりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の４ゴール！
