LUMIX TZ99が首位に！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/12/7
「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
5位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
6位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
7位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）
8位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
9位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
10位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
