「監督との関係がなくなった」「ベンチの意味が分からない。僕を犠牲にした」サラーが激怒＆絶望。リバプールと喧嘩別れか…
モハメド・サラーが怒りを露わにした。英衛星放送『Sky Sports』が発言を伝えている。
現地12月６日に開催されたプレミアリーグ第15節で、遠藤航が所属する昨季王者リバプールが、田中碧を擁する昇格組リーズと敵地で対戦。２−０から追いつかれた後、80分に再び勝ち越したものの、終了間際の90＋６分に田中に痛恨の同点弾を浴び、３−３で終わった。
３戦連続で先発を外れたサラーに出番は最後まで訪れず。33歳の大エースは試合後、ベンチに座っていた時の心境を訊かれ、「何と言っていいか。笑える話だが、信じられなかった。チームとして本当に残念な結果だ。勝つべきだった」と口に。さらに「何が信じられなかった？」と問われ、こう言い放った。
「90分間もベンチに座っていたことだ！非常に非常に失望している。長年、特に昨シーズンはこのクラブのために尽くしてきたのに。ベンチに座らされている理由が分からない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる。それが今の心境だ。誰かが僕に全ての責任を押し付けたかったのは明らかだ。
夏に多くの約束を受けたが、現時点で３試合もベンチだ。約束を守っているとは言えない。以前何度も『監督とは良好な関係だ』と話してきたが、突然、関係がなくなった。理由は分からないが、誰かが僕をクラブに居させたがっていないように見える」
リバプールの英雄であり、エジプトの王は我慢の限界を超えたようだ。
「受け入れられない。なぜ自分にこんなことが起きるのか理解できない。他のクラブなら選手を守るはずだ」
喧嘩別れのような形でアンフィールドを去ってしまうのか。アフリカ・ネーションズカップもある今冬の動きに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
