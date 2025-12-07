仮面ライダー×スーパー戦隊『超英雄祭』最終出演者が解禁 『ゴジュウジャー』から“ファイヤキャンドル”三本木大輔＆“ブーケ嬢”まるぴが参戦
来年2月3日、4日に横浜アリーナで開催される仮面ライダー＆スーパー戦隊による年に一度の“音楽の祭典”『超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE ＆ SHOW 2026』出演者のファイナルラインアップが完成した。2日間で総勢56人の出演者が横浜アリーナに集結する。
【画像】まるぴ（ブーケ役）＆三本木大輔（ファイヤキャンドル役）の参戦も決定
仮面ライダーDAY（2月3日）には、ISSA、鬼龍院翔、m.c.A・Tという強力なゲストの参戦が決定し、さらに『仮面ライダークウガ』の主題歌を担当する田中昌之、『仮面ライダーアギト』の石原慎一の出演が決定した。また、東映特撮ファンクラブ（TTFC）作品『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』からは、Do As Infinity の出演も決定し、“超豪華”なライブステージが繰り広げられる。
一方、スーパー戦隊DAY（2月4日）には、『太陽戦隊サンバルカン』の主題歌を担当する串田アキラ、『鳥人戦隊ジェットマン』の影山ヒロノブが登場し、不朽のヒーローソングで会場を熱く盛り上げる。さらに、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』から、番組キャストのファイヤキャンドル役・三本木大輔とブーケ役・まるぴの参戦も決定し、過去から現在に至る作品の魅力を凝縮した夢の2DAYSが実現する。
■出演者
【DAY1 -KAMEN RIDER-】
・ARTIST
NAQT VANE
Do As Infinity
BACK-ON
倖田來未
ISSA
Beverly
鬼龍院翔
m.c.A・T
石原慎一
田中昌之
仮面ライダーGIRLS
RIDER CHIPS
・番組CAST＆MC
今井竜太郎（仮面ライダーゼッツ／万津莫）
堀口真帆（ねむ）
三嶋健太（富士見鉄也）
小貫莉奈（南雲なすか）
八木美樹（万津美浪）
古川雄輝（ノクス）
篠宮暁
【DAY2 -SUPER SENTAI 50th-】
・ARTIST
Wienners
金子みゆ
串田アキラ
影山ヒロノブ
遠藤正明
つるの剛士
MORISAKI WIN
高取ヒデアキ
サイキックラバー
岩崎貴文
高橋秀幸
松原剛志
大西洋平
幡野智宏
吉田達彦
吉田仁美
・CAST＆MC
冬野心央（遠野吠／ゴジュウウルフ）
鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン）
神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ）
松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル）
木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー）
三本木大輔（ファイヤキャンドル）
まるぴ（ブーケ）
松本寛也（スーパー戦隊親善大使）
【画像】まるぴ（ブーケ役）＆三本木大輔（ファイヤキャンドル役）の参戦も決定
仮面ライダーDAY（2月3日）には、ISSA、鬼龍院翔、m.c.A・Tという強力なゲストの参戦が決定し、さらに『仮面ライダークウガ』の主題歌を担当する田中昌之、『仮面ライダーアギト』の石原慎一の出演が決定した。また、東映特撮ファンクラブ（TTFC）作品『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』からは、Do As Infinity の出演も決定し、“超豪華”なライブステージが繰り広げられる。
■出演者
【DAY1 -KAMEN RIDER-】
・ARTIST
NAQT VANE
Do As Infinity
BACK-ON
倖田來未
ISSA
Beverly
鬼龍院翔
m.c.A・T
石原慎一
田中昌之
仮面ライダーGIRLS
RIDER CHIPS
・番組CAST＆MC
今井竜太郎（仮面ライダーゼッツ／万津莫）
堀口真帆（ねむ）
三嶋健太（富士見鉄也）
小貫莉奈（南雲なすか）
八木美樹（万津美浪）
古川雄輝（ノクス）
篠宮暁
【DAY2 -SUPER SENTAI 50th-】
・ARTIST
Wienners
金子みゆ
串田アキラ
影山ヒロノブ
遠藤正明
つるの剛士
MORISAKI WIN
高取ヒデアキ
サイキックラバー
岩崎貴文
高橋秀幸
松原剛志
大西洋平
幡野智宏
吉田達彦
吉田仁美
・CAST＆MC
冬野心央（遠野吠／ゴジュウウルフ）
鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン）
神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ）
松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル）
木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー）
三本木大輔（ファイヤキャンドル）
まるぴ（ブーケ）
松本寛也（スーパー戦隊親善大使）