プライバシーより街の安全、なのかな。

ハワイ州運輸省（HiDOT）が、ドライバーに1,000台のドライブレコーダーを無料配布するプログラムを開始しました。

AIを活用して道路を監視

これは、州内の道路を監視するためのプロジェクト”Eyes on the Road”の一環。ハワイ大学工学部と、レコーダーの映像とAIを活用して都市や州の交通局にリアルタイムで実用的なインサイトを提供する技術サプライヤーのBlyncsy社と提携しています。

SLASHGEARの記事によると、Blyncsy社のHPにはこのプログラムについて以下のように書かれています：

匿名化されたドライブレコーダー映像を収集し、HiDOTなどの顧客に安全な道路網の維持に役立つデータと知見を提供します。道路の穴、ガードレールの損傷、植生の侵入、塗装ラインの視認性など、プラットフォームがドライブレコーダー画像を自動的に分析し、問題箇所を特定します。

Blyncsy社はドライブレコーダーから静止画として映像を取得し、AIと機械学習アルゴリズムで解析を実行。そこで道路損傷や危険箇所が検出されると、州の保守チームへ通知が行われます。

また、危険運転とみなされる映像は警察や検察に提供され、必要に応じて捜査や取り締まりに活用されることになります。

AIの判断によって、道路状況の問題にスピーディに対応できる一方、人工知能は誤った判断を下すことも少なくないため、人間の目による監視も必要とのこと。

なお、プライバシー保護の観点から、ドライブレコーダーによる音声の記録は行なわれません。また、参加者はいつでもプログラムを離脱することが可能で、映像データは行政機関にのみ公開され、一般に提供されることはありません。

ハワイ島全域に配備された1,000台のドライブレコーダーのうち、390台はハワイ島、245台はマウイ島とその周辺の島々、250台はオアフ島、115台はカウアイ島で使用されます。

「管理カメラ付きのクルマが走り回っている」という事実は危険運転の抑止にもつながりそう。日本でもできそうな施策だと思いますが、プライバシーやセキュリティの問題など、課題も多いのかも。皆さんどう思います？

Source: SLASHGEAR