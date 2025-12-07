「箱根駅伝で″区間賞″を狙います！」秋吉拓真 東大生としては異例の２年連続出場へ！

東大生初の″区間賞″

「もっと腕を大きく振ったほうが、良い写真になりますか？」

東京大学駒場キャンパス正門で、爽(さわ)やかな笑顔を浮かべジャージ姿の若者が撮影に応じる。東大工学部機械情報工学科の学生で、陸上運動部に所属する秋吉拓真（４年）だ。秋吉は’25年１月に行われた箱根駅伝に関東学生連合の一員として出場。10月の予選会でも個人12位と健闘し、来年１月の箱根駅伝で東大生としては異例の２年連続の出場をはたす可能性が高い。秋吉が語る（以下同）。

「前回の箱根駅伝は８区で走り、1時間4分45秒で７位相当（関東学生連合は参考記録）でした。″区間新″を目指していたので悔しかったですね。次回は本気で″区間賞″を狙います！」

秋吉の言葉はけっして大げさではない。４月に開かれた東京六大学対校の男子5000ｍでは、ワールドユニバーシティゲームズのハーフマラソンを大会新記録で優勝し、メガネをかけた風貌から″山の名探偵″と呼ばれる早稲田大学の工藤慎作（３年）を抑え１位となったのだ。東大生初の″区間賞″の期待がかかる秋吉だが、陸上選手としては″遅咲き″だ。

「兵庫県の中高一貫校・六甲学院に通っていましたが、中学まではサッカー部に所属していたんです。ただ短距離は遅くて身体も小さかったので当たり負けすることが多く、サッカー選手としてはイマイチでした。転機となったのが、中学２年の時に開催された全校生徒対象の30km走で１位になったこと。自分にはサッカーより長距離走のほうが向いているのではと考え、高校から陸上部に入りました」

「心が折れましたね」

走るのが楽しかったという秋吉は頭角を現し、高校３年の４月に開かれた兵庫陸上競技春季記録会で当時の自身ベストとなる5000ｍ14分58秒94をマーク。大学受験では東大一本に絞った。

「日本の大学のトップは東大、学生長距離走のトップは箱根駅伝。文武両方で一番を狙いました。東大を受験するからと、勉強ばかりしていたわけではありません。自習室で何時間か勉強したら、息抜きのために周囲を１kmぐらいランニング。再び自習室に戻って勉強していました。僕なりの生活リズムです」

秋吉は見事、現役で東大理科一類に合格。さっそく陸上部の門を叩いた。

「『東大ならすぐエースになれる』と、自信を持って入部しました。しかし、東大には僕より速い5000ｍ14分台前半の選手が何人もいた。心が折れましたね。これでは箱根駅伝出場はムリと危機感を持ち、練習に打ち込むようになりました」

秋吉にとって幸運だったのが、入学と同時に箱根駅伝への出場歴があり実業団で経験を積んだ東大ＯＢの近藤秀一コーチが就任したことだろう。それまで400ｍ走と1000ｍ走をやっていた東大の練習に800ｍ走を加えるなど、距離によるペース配分の難しさやスピード感の大切さを選手の身に沁み込ませた。

「近藤コーチは『（目標の記録を）絶対出せる』と言い切るんです。繰り返しの声かけで、自然と『その気』にさせられるのでしょう。自信がつき、5000ｍの記録を毎年30秒ずつ更新しました」

学業では、アスリートの義足の研究などをしている。自宅から大学まで５kmほど走り授業に出席。夕方から夜８時ごろまで練習し、テスト前はさらに図書館が閉まるまで勉強しているという。

「今年初めて箱根駅伝で走り、自分でも意外なくらいリラックスできました。絶え間なく声援を送られる、夢のような時間だった……。来年も楽しんで区間新記録を出したいです。卒業後は大学院で勉強を続けながら、青山学院大学時代に『山の神』と言われた神野大地(かみのだいち)さんが選手兼監督を務める『ＭＡＢＰ』の陸上部に入団します。学問と長距離の両方で、自分の限界に挑戦したいんです」

文武の二刀流で、チャレンジを続ける。２度目の出場となる、来年１月の箱根駅伝でも気負いはない。

『FRIDAY』2025年12月12日号より