タイツ穿くより“この1枚”！【ユニクロ】40・50代のサマ見え♡「あったかパンツ」

寒さ対策しながらおしゃれを楽しみたいミドル世代におすすめしたいのは、タイツを穿くより暖かさを実感できそうな裏起毛素材のパンツ。着ぶくれしにくいようにこだわって作られている【ユニクロ】の「あったかパンツ」は、すっきり着こなしやすくサマ見えするのも魅力です。カジュアルにもキレイめにも使える着回し力も備わったパンツは、冬コーデに手放せなくなるかも。

寒さ対策しながらおしゃれを楽しめるサマ見えパンツ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

裏起毛素材を使用したパンツは、タイツなしでも暖かく過ごせそうなのが魅力。公式ECサイトによると「従来の二層構造から一層構造になり、着ぶくれしにくくすっきり見える」とのこと。裾にかけて細くなるテーパードシルエットがスマートな印象も与え、大人のサマ見えコーデを楽しめそうです。ファスナーポケット付き & 撥水機能付きと、実用性も備わっています。

モノトーンで決める大人っぽカジュアルコーデ

ロゴパーカーをアクセントにして、モノトーン配色でモードに決めれば、大人に似合うカジュアルコーデが完成。@mhi_7746さんも「寒い日のお出かけも、これ一本で快適」（Instagramリール投稿コメントより）とお気に入り。ストレッチ性の高い素材で作られているため、楽な穿き心地も実感できそうです。

レジャーシーンにも◎ おしゃれ上級者のカジュアルコーデ

トレンチコートをバサッと羽織って、デニムジャケットやキャップ、スニーカーでカジュアルに外すのが、おしゃれ上級者のコーデテクニック。着ぶくれしにくいパンツは、ロングコートや厚手のコートをバランスよく着こなせるのも嬉しいポイントです。

防寒もバッチリ！ キレイめオフィスコーデ

ジャケットを羽織ってきちんと感をプラスすれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。裏起毛素材のパンツとタートネックニットで防寒することで、寒い朝の通勤もストレスフリーかも。細ベルトやビット付きローファーの小物使いも、センスアップのポイントになりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i