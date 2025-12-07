｢YOASOBI｣はなぜ強い？ NHK紅白歌合戦「視聴者をクギづけ度」世代別に徹底分析！

YOASOBIが3世代制覇

こんなランキングがある。過去５年間に開催されたＮＨＫ紅白歌合戦で「バブル」「就職氷河期」「ゆとり」「α」の４世代のうち、３世代でＹＯＡＳＯＢＩの『アイドル』（’23年の第74回）が１位になっているのだ。

「ストリーミング再生回数が５億回（当時）を超えていた大ヒット曲『アイドル』は、日本の音楽番組で初披露だったため放送前から期待が高まっていました。しかもコラボステージには『乃木坂46』や『ＪＯ１』、『ＮｉｚｉＵ』、『ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ』など日韓のトップアイドルに加えて、司会の橋本環奈らも参加。視聴者を飽きさせない華やかな演出が、多くの世代を引きつけたのでしょう」

こう解説するのは、テレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）の広報／マーケティング担当の安武早織氏だ。Ｒ社は’20〜’24年の紅白（第71〜75回）で出場歌手や曲のどのシーンが、視聴者をクギづけにしたのかを徹底調査。冒頭で紹介した４世代別に、トップ15をランキングした（詳しい測定方法については下参照）。安武氏が続ける。

「単純比較はできませんが、表にある注視度は通常のバラエティ番組だと50％以上なら高いといえます。紅白では大半が60％を超えている。しかも放送は４時間以上です。長時間にわたり視聴者をクギづけにするのは、さすが一年を締める日本を代表する番組といえるでしょう」

世代別に見よう。まず50代後半〜60代の「バブル」だ。Ｒ社のマーケティングチームマネージャー三橋洸輝氏が話す。

「22時以降のシーンが12も入っています。紅白を終盤まで楽しんでいるのがわかります。２位の『蛍の光』は最後に出場者全員で合唱する曲です。『バブル世代』には、紅白の次の番組『ゆく年くる年』も人気。『ゆく年〜』を楽しみに待つ視聴者が、注視しているのでしょう」

３位は三山ひろしが『恋…情念』を歌唱中に、128人連続でけん玉をするというギネス世界記録への挑戦イベントだ。

「見ているだけでハラハラしますが、前年（’23年の第74回）は16人目で失敗しているからなおさらです。今回はリベンジできるかドキドキし、視聴者は画面から目を離せなかったのでしょう（当該の第75回は世界記録達成）」（三橋氏）

純烈が「α世代」１位!?

次は40〜50代前半の「氷河期世代」だ。

「ＧＲｅｅｅｅＮの『星影のエール』が２位に入った年（’20年の第71回）は、コロナ禍の影響で初の無観客で開催されました。テーマは『今こそ歌おう みんなでエール』です。その象徴が『星影のエール』でした。同曲は朝ドラ『エール』の主題歌でもあります。コロナでツラい思いをし、朝ドラをよく見る『氷河期世代』に響いたのでしょう」（同前）

20〜30代の「ゆとり」はどうだろう。

「この世代は子供が小さく、親子で見ているケースが多い。子供と一緒に歌って踊れる曲が多くランクインしています。２位の櫻井翔＆ミッキーマウスほかの『ジャンボリミッキー！』や４位の松平健『マツケンサンバ供戮蓮⇒鎮娜爐里遊戯(ゆうぎ)や小学校の運動会で馴染み深い曲でしょう。３位の『ブラザービート』も、小学生やその親世代から大人気のＳｎｏｗ Ｍａｎのダンスナンバーです」（同前）

10代が中心の「α」に刺さるのは遊び要素だ。前出・安武氏が説明する。

「中高年女性に人気の純烈『愛をください』が１位なのは、意外に感じるかもしれません。同シーンはリモコンの『決定』ボタンを視聴者が押すと、500万回、1000万回と大台を超すごとに紅白の花が乱舞する仕掛けでした。遊び要素が若い世代にウケたのでしょう。２位のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ＆乃木坂46＆渡辺直美『小さな世界』も、ディズニー映画の名シーンが映し出され、着ぐるみが多数登場しワクワクするような演出でした」

芸能ジャーナリスト・坂口友香氏が語る。

「最後まで視聴する50代以上の世代にとって紅白は『年越しの大イベント』ですが、21時以前の早い時間帯を視聴する若い層には『面白いシーンを見るためのコンテンツ』なのでしょう。全国民が家族で視聴する番組から、世代ごとに分かれて楽しむ媒体に変わりつつあります」

今年の紅白では、各世代をクギづけにするどんな名場面が生まれるだろうか。

「NHK紅白歌合戦」測定法

テレビの前の人々がどれだけ画面を見ているかをＲ社が独自に調査したのが「クギづけ度」（注視度）。注視度はテレビ画面を見ていた秒数を基準に測定している。料理などの作業をしながらの「ながら見」では、画面が見られていないことが多いので注視度は上がらない。関東で2000世帯（約4800人）、関西で600世帯（約1500人）ほどの協力を受け、視聴者が紅白歌合戦に出場したアーティストやタレントのどのシーンにクギづけとなったかを独自調査。通常のバラエティ番組の注視度は50％ほどだが紅白の人気シーンは60％を超え、注目の高さを示す。調査対象は第71〜75回（’20〜’24年の5年間）。世代間で人気シーンが大きく違うのがわかる

『FRIDAY』2025年12月12日号より