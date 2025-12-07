公衆トイレや温泉での「異性スタッフによる清掃」。特に「男性のエリアに女性スタッフが入る」という光景は、日本では珍しくありません。

しかし、ジェンダー平等やプライバシー意識が急速に高まる令和の今、こうした慣行は世の中からどう見られているのでしょうか。

弁護士ドットコムニュースが読者に意見や体験談を募ったところ、およそ40件の声が寄せられ、「時代錯誤の慣習だ」といった利用者の疑問や、清掃を担うスタッフ側の切実な悲鳴も浮かび上がりました。

●「男だって見られるのは嫌だ」無視されてきた羞恥心

「男子だけが不特定多数の前で着替えさせられていて、恥ずかしいという声も聞かれました。今まで男性は『男なら恥ずかしがるな』と慣れさせられてきましたが、時代錯誤の悪習です」

埼玉県の学童保育で働く20代男性からは、現場で見た光景についての経験談が寄せられました。

銭湯や温泉を利用する人からも、率直な不快感が伝わってきます。

「脱衣場を横切って来られると、こちらが裸のときに見られるのがとても嫌だ」（京都府・60代男性）

「座って洗髪している時に、隣の椅子を無言のまま洗ったりしていると驚きます。客は裸なので少しは他者への気遣いがあってもよいのでは」（北海道・60代男性）

東京都の50代女性は「30代のとき、温泉宿の朝風呂に男性清掃員が入ってきてトラウマになった」と語ります。

性別を問わず、異性に無防備な姿を見られることへの抵抗感はたしかに存在しています。

●「おばさんだから平気でしょ？」女性清掃員が受ける苦痛

見逃せないのは、望まない清掃業務を押し付けられるスタッフたちです。

女性、とくに年配の女性なら「男性の裸や排泄を見ても平気だろう」という偏見が根底にあるのかもしれません。

大手家電量販店に勤務していたという大分県の60代女性は、忘れられない出来事を明かします。

「トイレ掃除は女性スタッフがする」というルールがあり、「男子トイレの掃除はしたくない」と上司に伝えると、「おばさんが、何言ってんの？」「おばさんなんだから平気でしょ」と言われたというのです。

「私たちだって見ず知らずの男性の性器なんて見たくありません！」

●「女性清掃員の人権を傷つけている」男性からも批判

別の女性は、清掃会社に勤めていた際に男子トイレの掃除を命じられたといいます。

「50年以上生きてきて初めての経験で、正直ショックでした。汚れの多さだけでなく、本来見る必要のないものまで目に入ってしまい、精神的にもつらかったです。

清掃中でも、気にせず私の近くで用を足したり、掃除を終えた鏡をすぐに手を振って汚されたりと、女子トイレの何倍もの手間がかかりました。

そのうえ、見たくない男性の身体の一部が目に入ることが本当に苦痛で、最終的に退職しました」

大阪府の60代男性は、アメリカ人の友人がホテルで女性清掃員が入室した瞬間に部屋を出たと紹介し、「女性が男性トイレや男湯に入るのはセクハラであり、女性の基本的人権を傷つけている。日本はずいぶん遅れている」と批判します。

このほか、「女性清掃員がしばしば危険に遭遇する」（神奈川県・60代女性）という指摘もありました。

●「性別問わず、安心して利用、勤務できる環境を」

一方で、現場が「お互いの妥協と感謝」で成立しているという声もあります。

静岡県の50代男性は「女性スタッフも仕事だから男性の裸を見ても気にしないと思います。男性医師が女性の胸に聴診器を当てるのに裸を気にする医師は居ないと思います」 と話します。

神奈川県の30代女性は、清掃への感謝を述べつつ、こう指摘します。

「男性女性とも安心して利用できる空間であることと、清掃員の方も男性女性問わず気持ち良く安心して働けることが大事で、分担化するのは悪くない案だと思います。

現状、女性清掃員の方が母数として多いのであれば、清掃時間の調整など合理的配慮も必要になるのかなとも考えます」

また、「男性清掃員が不足しているから、そうなるの。介護だってそう」という人材不足の現実に言及する声もありました。