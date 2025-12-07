妻が密かに怯えている“夫の口臭問題”。歯科医が教えるオーラルケア4か条
「最近、夫の口臭が気になって仕方がない。でも、本人に言うと角が立つし、何より自覚がない……」。こうした悩みを抱える妻は少なくありません。
パートナーのお口の状態、とくに“におい”と“衛生状態”は、家庭内ではなかなか正面から話しにくいテーマです。しかし実は、妻が感じている不安の背景には、“家庭全体に広がるリスク”が潜んでいます。
その原因の多くが、舌の上に付着する白い汚れ「舌苔（ぜったい）」と、口の中で静かに増え続ける歯周病菌です。そのため、どちらも本人が気づかないことがほとんどです。とはいえ、そのまま放置すると、においだけでなく、家族への感染や子どもの口腔環境の悪化につながりかねません。
◆予防歯科が警告する“家庭内お口崩壊リスク”
予防歯科の観点では、お口の健康は「悪くなってから治す」のでなく、「悪くならないためにアクションする」ことが重要です。特に、むし歯菌(S.mutansなど)や歯周病菌(P.gingivalisなど)は家族間でうつりやすく、家庭内の一人が口内環境を崩すと、他の家族にまで影響が及びます。
例えば、夫のお口環境が悪いままだと、その菌がキスや食器の共有などをきっかけに夫婦間で感染するだけでなく、子どもへ拡散しやすくなります。特に小さな子どもは免疫が弱く、菌への抵抗力が大人ほど強くありません。そのため、夫が気づかないうちに家庭の“菌の供給源”になってしまい、子どものむし歯リスクや将来の歯周病リスクまで高めてしまうことがあるのです。
家族みんなにむし歯や歯周病があり、お口環境が似ているというケースも珍しくありません。
「夫の口臭が心配」という妻の不安は、単なる不快感ではなく、実は“家庭の健康を守りたい”という本能的な危機意識の表れだと言えるでしょう。
下記のチェックリストに当てはまらないかチェックしてみてください。
・妻から口臭を指摘されたことがある
・マスクの中で自分の息が臭うと思ったことがある
・最近、キスを避けられるようになった
・朝起きた時に、口の中がネバネバする
・鏡で舌を見ると全体的に白っぽい、黄色っぽい
・手首を舐めて、乾いた後の臭いを嗅ぐと嫌な臭いがする
・職場で会話中に距離を取られたことがある
◆見落とされがちな“歯間の菌”と“舌の菌”
歯周病菌は、歯の表面よりも“隙間”を好んで繁殖します。歯と歯の間、歯ぐきとの境目、奥の方の見えないスペース。ここで菌が増えると、一見きれいに磨けているようでも、お口の中では炎症が進んでいる可能性があります。
さらに問題なのが、舌の上に溜まる舌苔です。実は口臭の6〜7割は舌苔が原因とされ、白い汚れのように見えるその正体は“細菌の塊”です。ここには歯周病菌も潜んでおり、舌が汚れたままの状態では、お口全体の菌の繁殖を促す細菌の供給源となってしまうのです。そして、細菌が多く繁殖してしまうことで、家庭内への感染リスクを押し上げる大きな要因となります。
にもかかわらず、男性の多くは「歯は磨くけれど舌は磨かない」人が大多数です。習慣化されていないため、妻は気になっていても夫は「そこまで必要なの？」と軽く考えがちです。このギャップこそが、家庭内の不安を生みやすいのです。
◆歯科医がすすめる“10秒でできる舌ケア”
舌ケアは、実は歯磨きよりも簡単で、時間もほとんどかかりません。しかし方法を間違えると舌を傷つけたり、逆効果になることもあります。
歯科医がすすめる正しい舌ケアのポイントは以下のとおりです。
・専用の舌ブラシを準備する
歯ブラシで代用すると刺激が強すぎるため、必ず舌ブラシを購入しましょう。舌ブラシには”ヘラタイプ”のものや”ブラシタイプ”のものがあります。
