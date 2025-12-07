本場の食文化に驚き…「皮ごと食べる人も珍しくない」ニュージーランドで聞いた“キウイを最高に楽しむ方法”
ビタミンCや食物繊維、カリウムなど日常生活で積極的に取り入れたい10種の栄養素がぎっしり含まれているキウイフルーツ（以下、キウイ）。身近なフルーツとして日本でもすっかりおなじみの存在となったキウイですが、主要産地である本場ニュージーランドではどのような食べ方をしているのでしょうか？ 現地の声を聞いてみると、意外な「日本との違い」がわかりました。
◆日本よりも多彩なキウイの食べ方
まず、話を聞いたのはニュージーランド北東部に位置するタウランガでキウイ農園を営むティムさんとリンダさんの夫妻。日本でもおなじみのグリーンキウイとサンゴールドキウイの2種類を6ヘクタールにもおよぶ広大な農園で栽培しています。
「ニュージーランドではキウイは本当に料理に用いられます。たとえば、サラダや前菜に入れる際は生のキウイをそのまま入れてもおいしいですが、ドライフルーツにしたキウイもおすすめ。食感もいいですし、見た目もかわいいですね。また、ニュージーランドでは、皮ごと食べる人も珍しくないんですよ」
ニュージーランドといえば、ラムの産地としても世界的に有名ですが、ラム料理にはよく使われるとのこと。
「グリルしたラム肉のソースとして、グリーンキウイをよく使います。グリーンキウイに多く含まれる酵素の働きでお肉がすごく柔らかくなるんです。まだ試したことがない方はぜひ食べてみてください」
グリーンキウイが多く含んでいる酵素「アクチニジン」はお肉を柔らかくしてくれるだけでなく、消化を助ける働きもあるそう。日本ではメイン料理にキウイが使われることはまだまだ珍しいですが、キウイが持つ酸味と肉料理の相性はたしかによさそうです。
「あとは、なんといってもジャム。サンゴールドキウイでもグリーンキウイでもおいしくつくることができて、パンでもヨーグルトでもなんでも相性は抜群です」
ティムさんご夫妻がつくるジャムはニュージーランド国内の大会で何度も入賞した実績もあるそうで、「詳しいレシピは秘密だけど、キウイと砂糖しか入れていないわよ」と本人が明かす自家製ジャム、実際に筆者が試食してみると、その豊かな甘みと爽やかな酸味が印象でした。
◆肉料理だけでなく、魚料理とも好相性
次に話を聞いたのは料理人のマイケル・ヴァン・デ・エルゼンさんです。マイケルさんはテレビ番組で活躍するほか、イギリスやアイルランドでもレストランを経営するニュージーランドを代表するシェフ。料理で使う材料の多くを自らの農園で栽培しているというこだわりを持つマイケルにはキウイを用いたレシピとともに食材としてのキウイの魅力を教えてもらいました。
「肉料理だけでなく、魚との相性もいいんです。キウイの酸味はいいアクセントになりますよ。マグロは日本でもポピュラーな魚だと聞いていますが、キウイと合わせてみると本当によく合います。ラム肉が柔らかくなるので、グリーンキウイをソースに使うことがニュージーランドでも多いですが、実はサンゴールドキウイもおすすめ。サンゴールドキウイの濃厚な甘みはソースに最適で、ラムだけでなく、チキンなどにもよく合いますよ」
さらにマイケルさんは日本の食材から着想を得たというレシピも披露。
「サンゴールドキウイはピクルスにしてもおいしいんです。火を入れることでトロッとした食感になります。実はこのピクルスは日本を訪れた際に食べた漬物を参考にしています。日本の漬物は本当にバラエティに富んでいますよね。このキウイのピクルスもぜひチャレンジしてもらいたいです」
最後には日本でも人気が高まっているルビーレッドキウイを使ったデザート。
