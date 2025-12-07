TBSのバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」の「名探偵津田」シリーズで、ダイアンの津田篤宏さんが放ったセリフ「長袖をください」が、2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた。その名ゼリフを引き出した女性マネージャー根岸渚役を務めた女優にも注目が集まっている。



【写真】「名探偵津田」オフショットでは笑顔でポーズ

「長袖をください」と懇願する津田さんに対し、「そんな暇はないです」とかたくなに断り続けていたのは女優の西野実見さん（29）。実は小学3年生の時に東京・お台場でスカウトされ芸能界デビューした華々しい経歴の持ち主だった。



小学生向けの雑誌「ニコ☆プチ」専属モデルのほか、2010年には三吉彩花さん、森川葵さんらとともに「ミスセブンティーングランプリ」に選ばれ、2015年まで「Seventeen」の専属モデルを務めた。最近では、ノーベル製菓の商品「VC-3000のど飴」や、食材（ミールキット）宅配サービス「ヨシケイ」などのCMに出演している。



西野さんは12月6日までにインスタグラムを更新し、「TBS水曜日のダウンタウン『名探偵津田"長袖SP"』ご覧いただけましたか？根岸マネージャーも登場してたみたいです」と近況を報告。撮影現場での「唯一撮っていたオフショット」だという1枚も披露した。



SNSでは「根岸マネージャー可愛すぎます」「また名探偵津田に別の役で出演して欲しい」「髪を一本に束ねてる姿がとても似合ってました」「素晴らしい さすが長袖を与えないガール」「あなたがいなければあの名言はありませんでした」「これきっかけで好きになったんですよねー！懐かしい笑」「浜ちゃんでさえ、車で新潟行くならちょっとユニクロよってやれよって言ってるのに笑」などのコメントがあった。



「名探偵津田」シリーズは、津田さんが番組の作った物語世界に強制的に引きずり込まれ、探偵役として発生する事件を解決するまで、物語世界から脱出できないというドッキリ企画。その第3話で、西野さんが物語世界への案内役としてマネージャー根岸渚役を務めた際に、津田さんとのやりとりが笑いを呼び、今年12月3日には「名探偵津田"長袖"SP」が放送された。