「将来を心配される」32歳在宅ワークの女性。両親との実家暮らしにおける「生活費の悩み」とは？
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、秋田県在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：32歳女性
職業：マーケティング関連ECサイト運営サポート
在住：秋田県男鹿市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：父親300万円、母親100万円、自分不明
実家の間取り：1軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：4万円
交際費：0〜5000円以内
毎月のお小遣い：0〜5000円以内
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：600万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうか尋ねると、「今のところなし」と回答。恋愛や結婚願望についても同様に「今のところなし」とのこと。
「経済的に余裕がない」現在、実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「長年勤めた会社を退職し、在宅ワークを始めてからまだ経験が浅く、経済的に余裕がない」と言います。また、「一緒に住んではいないが持病と障害持ちの身内がおり、時々食料調達や送迎のサポートが必要なため」「祖父母のいた実家を守らないといけないため」と続けました。
「趣味を思い切り楽しめない」父親、母親と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「両親不在の日でなければ、趣味を思い切り楽しめないこと。友人と遠出をしたり、旅行に行けないこと。Amazonなどのサービスをしょっちゅう頼むと、無駄遣いしているのでは？ と心配されること」と話し、さらに「（親が）在宅ワークを疑っているので、将来を心配されること」と悩みを吐露しました。
お金に関しては「自分の意志で退職し、在宅ワークを選んだので仕方ないが、退職する前と同じ金額の生活費を入れなければいけないこと」と教えてくれました。
転職を機に、主に経済的な理由から実家暮らしを選んでいる回答者。身内のサポートや実家の維持などに責任感を持つ一方で、両親との生活に不自由さを感じている様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)