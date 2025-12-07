シンガーソングライターのKecori（けこり）が6日、自身のインスタグラムで第1子となる長男の出産を報告した。

「いつも応援してくださる皆様へ 先日、第一子となる元気な男の子が誕生しました」と第1子出産を報告。「何の前触れもなく、いきなりの報告になってしまいましたが 新しい命を授かってから、体調にあまり余裕が無く 無事に産まれてからの報告にさせて頂きました」とつづった。

「結婚のご報告から約2年..いつか自分にもこんな未来が来るのかなと、遠い未来のように感じていましたが、今とても幸せな気持ちでいっぱいです」と喜んだ。

「妊娠生活、特に出産は本当に命懸けで、最終的に帝王切開での出産になりました。産まれた瞬間は、涙が止まらなくて 自分のお腹の中でちゃんと元気に生きててくれたんだと、今まで感じたことのない気持ちでいっぱいでした」とした。

「一人暮らしの時から一緒だったこむぎも、出会った時は赤ちゃんだったのに、今は立派なお姉ちゃん これからは、4人家族になります」と愛猫について触れ、「今年は色んな事をセーブした一年だったので 来年からはまた徐々にペースを取り戻しながら また歌を届けていきたいです」と記した。

「母になった自分からどんな曲が生まれてくるのかも楽しみ。落ち着くまでもう少しゆっくりになるかもしれませんが待っててくださると嬉しいです」と呼びかけた。

「人生には素晴らしい事が沢山あること。新しく産まれてきてくれた小さな相棒にも沢山伝えてあげたいです けこりはまた一皮向けました。改めましてこれからもどうぞ宜しくお願い致します」とした。

Kecoriは熊本県出身のシンガーソングライター。15歳で上京し、透明感のある歌声とSNSでさまざまなカバー動画を公開し、若者を中心に人気が集めた。2023年12月に結婚を報告していた。