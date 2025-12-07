今回は、見知らぬ人からの嫌がらせで、夫の不倫が判明したエピソードを紹介します。

「旦那さんと離婚した方がいいですよ」

「最近、たびたび見知らぬ連絡先から嫌がらせのメールが届きます。メールの内容は『旦那さんと離婚した方がいいですよ』といったもので、いったい誰が送ってきているんだろうと思いました。なんとなく胸がざわついたので、そのまま様子をみたく、ブロックはせずにいました。

そんなある日、その連絡先から『旦那さんは不倫しています』というメッセージとともに、夫の不倫の証拠写真が送られてきて、夫の不倫が判明。これまで嫌がらせメールを送ってきた相手も、ほぼ間違いなく夫の不倫相手ですよね。ゾッとしましたし、不倫相手がどんな女なのか気になりました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ この女性は夫に不倫を問い詰めることはまだせず、今後不倫相手がどんな態度に出るか待っているそうです。にしても、見知らぬ連絡先からたびたび嫌がらせメールが送られてくるなんて、気味が悪いですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。