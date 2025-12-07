上田綺世は圧巻の5ゴール関与、渡辺剛は終盤に負傷もフェイエノールト快勝…次節は板倉滉が所属するアヤックスと対戦
[12.6 エールディビジ第15節 フェイエノールト 6-1 ズウォレ]
オランダ・エールディビジは6日に第15節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでズウォレに6-1で勝利した。日本人2選手はともに先発出場。4ゴールを決めた上田は後半25分で途中交代し、渡辺は後半アディショナルタイムに負傷してピッチを下がった。
上田が怒涛の活躍を残した。前半11分に左サイドからのクロスを頭で合わせ、先制点を奪取。さらに20分にはドリブルから右足シュートを決め切り、2点目を挙げた。36分には敵陣内で相手のファウルを誘発。PKを得るも上田は自ら蹴ることはなく、MFクインテン・ティンバーがPKでチーム4点目を決めた。上田は42分にも左サイドからのクロスにヘディングシュートを叩き込み、ハットトリックを達成した。
フェイエノールトは前半を4-0で折り返すと、上田は後半10分に自身4ゴール目。再び左サイドからのクロスにヘディングシュートで合わせ、5-0とした。同25分には途中交代でピッチを下がった。
フェイエノールトは後半39分にFWキャスパー・テングステットがチーム6点目で勝利を決定づける。渡辺は後半アディショナルタイムに左足を痛める仕草を見せ、交代カードを使い切っていた状況ながらもピッチを下がった。フェイエノールトは10人になると、終了間際のセットプレーで失点した。
6-1で勝ち点を34に伸ばしたフェイエノールトは、首位PSVと6ポイント差。11日にはUEFAヨーロッパリーグ・FCSB戦を経て、14日にはDF板倉滉が所属する3位アヤックスと対戦する。
オランダ・エールディビジは6日に第15節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでズウォレに6-1で勝利した。日本人2選手はともに先発出場。4ゴールを決めた上田は後半25分で途中交代し、渡辺は後半アディショナルタイムに負傷してピッチを下がった。
上田が怒涛の活躍を残した。前半11分に左サイドからのクロスを頭で合わせ、先制点を奪取。さらに20分にはドリブルから右足シュートを決め切り、2点目を挙げた。36分には敵陣内で相手のファウルを誘発。PKを得るも上田は自ら蹴ることはなく、MFクインテン・ティンバーがPKでチーム4点目を決めた。上田は42分にも左サイドからのクロスにヘディングシュートを叩き込み、ハットトリックを達成した。
フェイエノールトは後半39分にFWキャスパー・テングステットがチーム6点目で勝利を決定づける。渡辺は後半アディショナルタイムに左足を痛める仕草を見せ、交代カードを使い切っていた状況ながらもピッチを下がった。フェイエノールトは10人になると、終了間際のセットプレーで失点した。
6-1で勝ち点を34に伸ばしたフェイエノールトは、首位PSVと6ポイント差。11日にはUEFAヨーロッパリーグ・FCSB戦を経て、14日にはDF板倉滉が所属する3位アヤックスと対戦する。