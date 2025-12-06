「ジェニーファックス（JennyFax）」が12月7日、ブランド初となる旗艦店「One Foot In The Grave」を中野ブロードウェイにオープンする。八百屋や薬局、喫茶店を横目に進んだ先に突如現れる店舗は、どこか夢に出てきそうな“病院”をイメージした空間。「片足はすでに墓の中」を意味する店名“One Foot In The Grave”には、「歳を重ねてから初の店舗を作ったことへの自虐的なジョーク」という想いを込めたという。

店舗が位置するのは、中野ブロードウェイ地下一階。デザイナーのシュエ・ジェンファン（Shueh Jen-Fang）は、ファッションと馴染みのないように感じる中野ブロードウェイを出店場所に選んだ理由について、「14年間中野に住み、ホームタウンのように感じているため。友人がいなかった時期に精神的な拠り所として支えられた場所でもあり、帰国後も月に1〜2回は足を運ぶほど強い愛着があるから」と語る。これまで、今まで国内でポップアップや、パリでのプレゼンテーションなどを通してファンと直接コミュニケーションをとってきたが、これからは旗艦店を起点に、コミュニティとの繋がりの強化を目指すという。

店舗では、メインラインのアイテムをはじめ、「ミニパンツ風クリップ」や、中野ブロードウェイ内の雑貨店「中野ロープウェイ」とのコラボレーションフーディーなどの限定アイテムを展開。今後は中野ブロードウェイ内のさまざまな店舗との連携を通して、新たなクリエイティブを発信していくという。

◾️One Foot In The Grave

開業日：2025年12月7日（日）

所在地：東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ地下1階