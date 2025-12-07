信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、ＳＢ、ＪＸ金属
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※11月28日信用買い残の11月21日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 9,645 169,250 5876.74
２．<9434> ＳＢ 2,967 37,531 59.45
３．<5016> ＪＸ金属 1,608 22,772 14.30
４．<5202> 板硝子 916 11,969 20.20
５．<9509> 北海電 906 6,460 4.34
６．<4689> ラインヤフー 873 20,716 62.49
７．<3103> ユニチカ 632 3,323 1.16
８．<4661> ＯＬＣ 537 4,032 4.60
９．<6869> シスメックス 518 3,767 20.40
10．<8113> ユニチャーム 496 5,541 24.70
11．<285A> キオクシア 467 6,139 3.35
12．<8136> サンリオ 463 12,744 27.74
13．<3697> ＳＨＩＦＴ 453 8,389 17.23
14．<6315> ＴＯＷＡ 423 4,740 11.20
15．<1893> 五洋建 419 2,532 12.72
16．<6330> 東洋エンジ 418 3,900 1.47
17．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 372 4,472 60.52
18．<4902> コニカミノル 367 2,114 4.58
19．<6740> Ｊディスプレ 335 19,399 1.23
20．<4565> ネクセラ 331 5,274 28.46
21．<6701> ＮＥＣ 322 2,225 6.43
22．<8308> りそなＨＤ 319 3,083 6.54
23．<7012> 川重 313 5,001 21.57
24．<6750> エレコム 313 406 18.32
25．<4004> レゾナック 310 949 1.57
26．<6958> 日本ＣＭＫ 308 1,261 7.00
27．<1605> ＩＮＰＥＸ 282 2,255 3.44
28．<9023> 東京メトロ 277 3,952 2.88
29．<8766> 東京海上 260 4,216 21.08
30．<8601> 大和 256 1,758 4.16
31．<5471> 大同特鋼 252 796 7.87
32．<6753> シャープ 248 3,560 2.10
33．<8338> 筑波銀 239 2,868 6.98
34．<4452> 花王 234 487 4.92
35．<5715> 古河機金 234 935 18.57
36．<6269> 三井海洋 232 1,651 7.45
37．<8267> イオン 223 1,707 0.39
38．<5711> 三菱マ 223 1,685 13.22
39．<1852> 浅沼組 217 1,249 14.88
40．<7282> 豊田合 216 649 0.24
41．<8771> イー・ギャラ 207 653 34.01
42．<4368> 扶桑化学 206 379 30.83
43．<7911> ＴＯＰＰＡＮ 204 333 1.59
44．<3402> 東レ 201 1,533 8.54
45．<6622> ダイヘン 197 387 0.42
46．<5076> インフロニア 193 2,427 25.31
47．<2802> 味の素 192 1,964 16.74
48．<9984> ＳＢＧ 188 9,781 4.06
49．<3245> ディアライフ 174 877 0.93
50．<4680> ラウンドワン 172 3,989 17.49
株探ニュース