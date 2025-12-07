　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※11月28日信用買い残の11月21日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　　9,645　　169,250　 5876.74
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　2,967　　 37,531　　 59.45
３．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,608　　 22,772　　 14.30
４．<5202> 板硝子 　　　　　　　916　　 11,969　　 20.20
５．<9509> 北海電 　　　　　　　906　　　6,460　　　4.34
６．<4689> ラインヤフー 　　　　873　　 20,716　　 62.49
７．<3103> ユニチカ 　　　　　　632　　　3,323　　　1.16
８．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　537　　　4,032　　　4.60
９．<6869> シスメックス 　　　　518　　　3,767　　 20.40
10．<8113> ユニチャーム 　　　　496　　　5,541　　 24.70
11．<285A> キオクシア 　　　　　467　　　6,139　　　3.35
12．<8136> サンリオ 　　　　　　463　　 12,744　　 27.74
13．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　453　　　8,389　　 17.23
14．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　423　　　4,740　　 11.20
15．<1893> 五洋建 　　　　　　　419　　　2,532　　 12.72
16．<6330> 東洋エンジ 　　　　　418　　　3,900　　　1.47
17．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　372　　　4,472　　 60.52
18．<4902> コニカミノル 　　　　367　　　2,114　　　4.58
19．<6740> Ｊディスプレ 　　　　335　　 19,399　　　1.23
20．<4565> ネクセラ 　　　　　　331　　　5,274　　 28.46
21．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　322　　　2,225　　　6.43
22．<8308> りそなＨＤ 　　　　　319　　　3,083　　　6.54
23．<7012> 川重 　　　　　　　　313　　　5,001　　 21.57
24．<6750> エレコム 　　　　　　313　　　　406　　 18.32
25．<4004> レゾナック 　　　　　310　　　　949　　　1.57
26．<6958> 日本ＣＭＫ 　　　　　308　　　1,261　　　7.00
27．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　282　　　2,255　　　3.44
28．<9023> 東京メトロ 　　　　　277　　　3,952　　　2.88
29．<8766> 東京海上 　　　　　　260　　　4,216　　 21.08
30．<8601> 大和 　　　　　　　　256　　　1,758　　　4.16
31．<5471> 大同特鋼 　　　　　　252　　　　796　　　7.87
32．<6753> シャープ 　　　　　　248　　　3,560　　　2.10
33．<8338> 筑波銀 　　　　　　　239　　　2,868　　　6.98
34．<4452> 花王 　　　　　　　　234　　　　487　　　4.92
35．<5715> 古河機金 　　　　　　234　　　　935　　 18.57
36．<6269> 三井海洋 　　　　　　232　　　1,651　　　7.45
37．<8267> イオン 　　　　　　　223　　　1,707　　　0.39
38．<5711> 三菱マ 　　　　　　　223　　　1,685　　 13.22
39．<1852> 浅沼組 　　　　　　　217　　　1,249　　 14.88
40．<7282> 豊田合 　　　　　　　216　　　　649　　　0.24
41．<8771> イー・ギャラ 　　　　207　　　　653　　 34.01
42．<4368> 扶桑化学 　　　　　　206　　　　379　　 30.83
43．<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　　　　204　　　　333　　　1.59
44．<3402> 東レ 　　　　　　　　201　　　1,533　　　8.54
45．<6622> ダイヘン 　　　　　　197　　　　387　　　0.42
46．<5076> インフロニア 　　　　193　　　2,427　　 25.31
47．<2802> 味の素 　　　　　　　192　　　1,964　　 16.74
48．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　188　　　9,781　　　4.06
49．<3245> ディアライフ 　　　　174　　　　877　　　0.93
50．<4680> ラウンドワン 　　　　172　　　3,989　　 17.49

株探ニュース