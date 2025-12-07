　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※11月28日信用売り残の11月21日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<2181> パーソルＨＤ 　　　3,863　　　4,117　　　0.50
２．<7201> 日産自 　　　　　　2,683　　　7,993　　　3.31
３．<7282> 豊田合 　　　　　　1,907　　　2,761　　　0.24
４．<6503> 三菱電 　　　　　　1,272　　　1,517　　　1.88
５．<3245> ディアライフ 　　　　925　　　　941　　　0.93
６．<3197> すかいらーく 　　　　817　　　3,154　　　0.15
７．<6622> ダイヘン 　　　　　　720　　　　929　　　0.42
８．<6857> アドテスト 　　　　　650　　　3,180　　　1.43
９．<8604> 野村 　　　　　　　　456　　　1,570　　　5.83
10．<4633> サカタＩＮＸ 　　　　450　　　　873　　　0.21
11．<285A> キオクシア 　　　　　443　　　1,830　　　3.35
12．<6752> パナＨＤ 　　　　　　403　　　　949　　　1.57
13．<8411> みずほＦＧ 　　　　　401　　　1,539　　　3.63
14．<5202> 板硝子 　　　　　　　365　　　　592　　 20.20
15．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　356　　　6,550　　　2.30
16．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　351　　　1,593　　 14.30
17．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　330　　　　755　　　0.46
18．<5957> 日東精 　　　　　　　326　　　　709　　　0.16
19．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　294　　　2,410　　　4.06
20．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　288　　　1,238　　　4.06
21．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　283　　　1,343　　　8.14
22．<7011> 三菱重 　　　　　　　275　　　2,274　　 11.10
23．<5959> 岡部 　　　　　　　　266　　　　280　　　0.36
24．<4755> 楽天グループ 　　　　247　　　3,073　　　4.74
25．<8524> 北洋銀 　　　　　　　239　　　　638　　　3.82
26．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　238　　　3,484　　　9.74
27．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　233　　　1,673　　　0.70
28．<4004> レゾナック 　　　　　205　　　　606　　　1.57
29．<4385> メルカリ 　　　　　　204　　　　754　　　2.61
30．<7261> マツダ 　　　　　　　202　　　2,309　　　1.29
31．<9509> 北海電 　　　　　　　202　　　1,487　　　4.34
32．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　194　　　　274　　 12.01
33．<7914> 共同印 　　　　　　　194　　　　214　　　1.06
34．<6526> ソシオネクス 　　　　193　　　　894　　　9.37
35．<9332> ＮＩＳＳＯ 　　　　　191　　　　612　　　0.45
36．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　　　　181　　　1,026　　　0.52
37．<5803> フジクラ 　　　　　　179　　　1,420　　　3.11
38．<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　　　　171　　　　209　　　1.59
39．<5801> 古河電 　　　　　　　171　　　　411　　　5.91
40．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　150　　　　270　　　9.83
41．<7613> シークス 　　　　　　142　　　　294　　　0.40
42．<7238> ブレーキ 　　　　　　134　　　　419　　　5.93
43．<6920> レーザーテク 　　　　133　　　　736　　　2.44
44．<6501> 日立 　　　　　　　　127　　　　607　　　9.74
45．<8002> 丸紅 　　　　　　　　127　　　　442　　　2.66
46．<4552> ＪＣＲファ 　　　　　118　　　　289　　　8.28
47．<7762> シチズン 　　　　　　113　　　　297　　　8.56
48．<7148> ＦＰＧ 　　　　　　　106　　　　194　　　6.24
49．<7128> フルマルＨＤ 　　　　105　　　　238　　　0.28
50．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　100　　　　464　　 11.03

株探ニュース