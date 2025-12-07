信用残ランキング【売り残増加】 パーソルＨＤ、日産自、豊田合
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※11月28日信用売り残の11月21日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<2181> パーソルＨＤ 3,863 4,117 0.50
２．<7201> 日産自 2,683 7,993 3.31
３．<7282> 豊田合 1,907 2,761 0.24
４．<6503> 三菱電 1,272 1,517 1.88
５．<3245> ディアライフ 925 941 0.93
６．<3197> すかいらーく 817 3,154 0.15
７．<6622> ダイヘン 720 929 0.42
８．<6857> アドテスト 650 3,180 1.43
９．<8604> 野村 456 1,570 5.83
10．<4633> サカタＩＮＸ 450 873 0.21
11．<285A> キオクシア 443 1,830 3.35
12．<6752> パナＨＤ 403 949 1.57
13．<8411> みずほＦＧ 401 1,539 3.63
14．<5202> 板硝子 365 592 20.20
15．<3656> ＫＬａｂ 356 6,550 2.30
16．<5016> ＪＸ金属 351 1,593 14.30
17．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 330 755 0.46
18．<5957> 日東精 326 709 0.16
19．<9984> ＳＢＧ 294 2,410 4.06
20．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 288 1,238 4.06
21．<8316> 三井住友ＦＧ 283 1,343 8.14
22．<7011> 三菱重 275 2,274 11.10
23．<5959> 岡部 266 280 0.36
24．<4755> 楽天グループ 247 3,073 4.74
25．<8524> 北洋銀 239 638 3.82
26．<8306> 三菱ＵＦＪ 238 3,484 9.74
27．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 233 1,673 0.70
28．<4004> レゾナック 205 606 1.57
29．<4385> メルカリ 204 754 2.61
30．<7261> マツダ 202 2,309 1.29
31．<9509> 北海電 202 1,487 4.34
32．<2982> ＡＤＷＧ 194 274 12.01
33．<7914> 共同印 194 214 1.06
34．<6526> ソシオネクス 193 894 9.37
35．<9332> ＮＩＳＳＯ 191 612 0.45
36．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 181 1,026 0.52
37．<5803> フジクラ 179 1,420 3.11
38．<7911> ＴＯＰＰＡＮ 171 209 1.59
39．<5801> 古河電 171 411 5.91
40．<7182> ゆうちょ銀 150 270 9.83
41．<7613> シークス 142 294 0.40
42．<7238> ブレーキ 134 419 5.93
43．<6920> レーザーテク 133 736 2.44
44．<6501> 日立 127 607 9.74
45．<8002> 丸紅 127 442 2.66
46．<4552> ＪＣＲファ 118 289 8.28
47．<7762> シチズン 113 297 8.56
48．<7148> ＦＰＧ 106 194 6.24
49．<7128> フルマルＨＤ 105 238 0.28
50．<3436> ＳＵＭＣＯ 100 464 11.03
