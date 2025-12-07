東海三県をぐるっとつなぐ「東海環状道」。全線開通目前ですが、実はめどが立たない状態なんです。最後のトンネル工事で障害となっているのは、「豊かな水」。

【写真を見る】“東海環状道”全線開通めど立たず 噴き出す大量の水は1時間に約400トン トンネル掘れない日も 残り約1.5キロメートルの工事難航

早さと便利さを求めて延び続ける高速道路。東海地方最後の懸案が、豊田から岐阜・三重を通って新名神につながる東海環状道。巨大なリングが完成すれば、物流や観光、渋滞の回避など大きな利便性への期待も。実際、工場の進出なども進んでいます。

（近隣住民）

「開通したら名神（高速）とかアクセスが良くなるので、名古屋とか行きやすくなる」



ことし8月には、岐阜県の本巣～大野神戸間が開通し、残るは岐阜と三重の県境にまたがる養老～いなべ間となりました。

残り約1.5キロメートルの工事が難航

ところが、大量の水に阻まれ工事が進まず、開通にめどが立たない状態が続いているのです。NEXCO中日本が撮影した工事現場の様子。岩盤から水が噴き出し掘削作業が出来ません。

（中日本高速道路 名古屋支社 岐阜工事事務所・室充所長 11月18日）

Q.どれくらい堀り進められている？

「北側から約1.6キロ、南側から約1.5キロ掘っていまして、全体4.7キロのうち3.1キロは掘り進められている。工事は約1.5キロ掘削が残っている。それを日々掘削している」

この場所は、養老の滝でも知られ地域に豊かな水をもたらす「養老山地」。そこを貫くトンネル工事です。全長の約7割は掘削できていますが、残り約1.5キロが難航しています。



（室所長）

「トンネルについては養老山地を掘っている。過去は養老山地を掘っている地下構造物が全くなく知見がない。水が出ていて時間を要している」

1時間に約400トン｢ここまで出るのは想定外｣

水が出てきたのは、2023年11月。もう2年水が出続け、掘削が予定通りに出来ていません。



（室所長）

「10月末で1時間あたり400トンの水が出ている。湧水が多い箇所では掘削してる所が何もしないうちに崩壊をする場面も」

噴き出す水の量は1時間に約400トン。25メートルプールが1時間で満杯になるほどのすさまじい量が出続けています。NEXCO中日本は、水抜きなどを実施しながら24時間体制で少しずつ掘り進めていますが、湧き出る水に阻まれ1日中掘れない日もあるといいます。

当初、養老～いなべ間は、来年度中の開通を予定していましたが…



（室所長）

「事前の調査の中である程度、（水が）出ることは想定はしていたが、ここまで出るということについては、想定できなかったというのが事実。掘削が残っているが、その期間を見通すのが難しい」

工事難航について専門家は…

掘るスピードは、水が出ない日で1日3メートル程度。出ていれば数センチとなるため、残り1500メートルを掘り抜く見通しは立っていません。



トンネル工事では、かつて東海北陸道で高山市から白川郷を結ぶ長さ10.7キロのトンネル掘削でも大量の湧き水が出て、工事期間は9年余りかかりました。

養老山地での工事難航について専門家は。



（名古屋大学 環境学研究所・竹内誠教授）

「養老山地という高まりと濃尾平野の境目。養老断層という大きな断層がある。断層の活動によって隆起して高い山を作っている」

養老山地は、断層の動きで急激に持ち上げられてできた特殊な地形で、水を大量に蓄えているといいます。



（竹内教授）

「断層というのは、そもそも力が加わって岩盤が割れるもの。割れるということは石が粉々に砕けるということ。砕けた所を破砕帯と呼んでいる。山の中にあった地下水が通りやすい状態」

工事前に予想出来なかったのか？

トンネル工事を行っているのは、まさにこの「破砕帯」と呼ばれる場所で、岩盤の隙間に大量に蓄えられた水が掘削によって噴き出し続けているのです。



（竹内教授）

「破砕帯が多いゾーンになることは分かるが、正確にこの位置に破砕帯があると断定するのは、地表からだけでは難しい」

想定外だった養老トンネル掘削の難航。NEXCO中日本は今のところ、水の大量噴出による地盤沈下や井戸の水位低下などの影響は出ていないとしています。



（室所長）

「水抜きや必要な対策をとって、安全を最優先に施工を丁寧にしていきたい」



東海環状道の全線開通はいつになるのか。養老の豊かな水に阻まれているトンネル工事がしばらくは続きそうです。