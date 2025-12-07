ドジャース公式Youtubeチャンネルが公開

米大リーグ・ドジャースがワールドシリーズ（WS）連覇を達成してから、1か月あまりが経過した。日本時間6日、ドジャース公式Youtubeチャンネルが米放送局の人気番組の最新話を公開。普段は見ることができない、ウィル・スミス捕手と家族のほっこりするやり取りが収められている。

敵地トロントでの2試合を1勝1敗で終え、本拠地ロサンゼルスに帰ってきたドジャース。正捕手のスミスは自宅と見られる場所で家族との時間を過ごしていた。出発のタイミング。椅子に座る長女シャーロットちゃんに向かって「バイバイ、ハグしようか」と両手を広げるも、愛娘は目をそらして首を横に振った。“フラれた”形のスミスは「What？」と驚いたように繰り返しつつ、娘を抱きしめた。

妻カーラさんの笑い声も聞こえる中、スミスは「I love you」と長女の頭にキス。シャーロットちゃんも恥ずかしそうに「I love you」と返答した。スミスはその後カーラさん、次女のレイトンちゃんにも「いってきます」のキス。子どもに向かって声を高くする様子は、グラウンド上では見られないパパの姿だった。

第7戦までもつれ込んだ激闘を制し、連覇を達成したドジャース。舞台裏にあった家族とのほっこり時間が、心身を癒していたに違いない。



（THE ANSWER編集部）