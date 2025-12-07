ニフティ株式会社の運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」はこのほど、子どもたちから募集して回答を得た1248件から「小中高校生が選ぶ2025年の漢字」を発表した。



【調査結果】充実した学校生活を感じさせる一字も 小中高生が選ぶ今年の漢字

第3位は「楽」。2022年～2024年まで1位だったが、今回は3位に。「楽しいことが多かったから」「毎日が楽しいから」など、学校生活や日々の暮らしを楽しんでいる様子が伺える。



第２位は「恋」と「推」。「恋」は昨年の第4位から2ランクアップ。「好きな人ができたから」「ずっと恋愛のことで悩んで一喜一憂してたから」などのコメントが集まり、恋愛を意識する子どもたちならではの回答と言える。また、「推しに救われた年だったから」「推しが出ている番組を見て、キュンとして、推し始めた年」など、推しの存在が日常の励みになっているというコメントも多く、「推し」文化が浸透しているようだ。



第1位は「米」が初のランクインで選ばれた。「急にお米が高くなっちゃったから」「日本が米不足になって大変な年だったから」など日常生活に影響を感じた令和の米騒動は、子どもたちにとっても大きな出来事だったことが分かる。



ランク外の回答では、熊による被害が増えたことによる「熊」や、万博開催による「博」などさまざまな漢字が寄せられた。地域や家庭で話題になった出来事が、そのまま子どもたちの意識に強く刻まれているようだ。



（よろず～ニュース調査班）