来年大河『豊臣兄弟！』豪華キャスト17人 扮装解禁「ヤバい、ヤバい！」「NHKの本気を見た」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）。主要キャストの扮装カットが公開され、大きな注目を集めている。
【写真多数】豪華17人！ キャスト陣の扮装カット公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
今回公開されたのは、小一郎（豊臣秀長）役・仲野太賀、慶役・吉岡里帆、藤吉郎（豊臣秀吉）役・池松壮亮、寧々役・浜辺美波、直役・白石聖、なか役・坂井真紀、とも役・宮澤エマ、あさひ役・倉沢杏菜、織田信長役・小栗旬、市役・宮崎あおい、徳川家康役・松下洸平、前田利家役・大東駿介、まつ役・菅井友香、柴田勝家役・山口馬木也、浅井長政役・中島歩、斎藤龍興役・濱田龍臣ら17人の扮装カット。ファンからは「豪華すぎ！」「ヤバい、ヤバい！絶対に見る！」「NHKの本気を見た」「べらぼうも楽しんでいますが、豊臣兄弟も早くみたい」などの声が寄せられている。
