これは美味し過ぎる！「つまみのイカ天」の作り方　「大雪」にこれで日本酒を

『おとなの週末Web』は、手料理の魅力も紹介しています。中でもお酒好きなら、お供になる肴にもこだわりたいところ。自宅で作った様々な料理で「おとなの週末」を楽しんでいる年金生活の元男性編集者が、二十四節気に合わせ、自慢の酒肴を紹介します。「大雪」編をお楽しみください。

年末年始の必需品「乾きもののつまみ」を手作りする

古くからの生活暦、二十四節気は、読んで字のごとく1年を24の季節で示したもの。「冬至」から始まったこのシリーズも、「大雪」（たいせつ。12月7日頃からの2週間ほど）を迎え一巡となります。雪国では、すでに降雪の便りも聞かれ、北国では吹雪始める本格的な冬を迎えました。

冬場にはうまいものがたくさんあります。海の幸では、寒ブリ、タラ、カニをはじめ、鍋の主役を務めるスター級がいっぱいです。野の恵みでは、大根、白菜、かぶ、小松菜といった冬野菜がおいしい季節。オイラの好物では、ふろふき大根もうまい時期。でも、みずからは作りません。この季節になると、ありがたいことにわが妻が普通に作ってくれるからです。感謝するばかりです。

冬場のうまいものといえば「ふろふき大根」。ゆず味噌がおいしい

つまり、70歳のジジイの手作り酒肴は、だいたいが妻が作ってくれないものとなります。たとえば、2月にご紹介した「えのきたけのなめたけ瓶詰めふう」や、6月の「ちりめん山椒」などはその最たるもの。ようするに、オイラの目指すものは、市販の珍味や、季節のうまいものをオイラ流に手作りすることなのです。

「えのきたけのなめたけ瓶詰めふう」。瓶詰めの味も手作りできる

京土産の「ちりめん山椒」も手作りなら辛さも甘さもお好み次第

そんなオイラが冬場に楽しんでいるものに、いわゆる「乾きもの」があります。普段、コンビニなどで、缶ビールとともに手にとる袋入りの「つまみ」です。この袋入りのつまみですが、案外侮れません。あとをひくのです。とくに年末年始の酒席では出番も多く、ある意味、「つまみの王道」なのです。

なかでも「イカ天」に代表されるスルメイカの珍味系つまみは、オイラも大好物。それゆえ、「いつの日か、手作りしてやる！」という野望を持っていたのです。はい、われながら、しょうもない野望です。

乾きものの定番「イカ天」も手作りなら揚げたてで楽しめる

スルメの酒びたしを活用すれば味付け不要

乾きもののイカ天は、衣の中の干しスルメイカがカリカリしたものと、ソフトなものに大別されますが、オイラの好みは断然ソフト系です。ジジイですから、年々やわらかいもの（かたくないもの）への志向が増してきております。

しかしながら、干しスルメイカはもともとかなりかたいものです。炙って割いても、歯が痛くなるほど噛み応えがあります。

干しスルメイカ。秋に獲れたものをさばいて干してカラカラに乾燥熟成させたもの

「なんとかやわらかくする方法はないのかな？」と、行きついたのが、酒にひたすやりかたです。スルメイカを日本酒のなかで泳がすこと、2日間。あのかたかったスルメイカが、どこでもかみ切れるくらいのソフトさになっていたのでした。要するに、「スルメイカの酒びたし」です。

スルメイカの酒びたしは、そのまま食べてもおいしいのですが、簡単に「乾きものふう」になります。食べやすく切り、衣をつけて天ぷらにするだけです。袋入りのイカ天が、揚げたてで味わえるということです。

手作りの「つまみのイカ天」。スルメイカを日本酒にひたしただけで味付けも不要

「つまみのイカ天」の作り方

材料は、干しスルメイカ、日本酒と、天ぷらの衣だけ。ハイ、塩や醤油といった味付けもしません。スルメイカを酒にひたすことで、いかの甘みと風味が日本酒と混然一体になり、深い味わいとなるのです。血圧高めのジジイにとっては、なんともありがたい一品でした。オイラの作り方をご紹介します。

●つまみのイカ天（仕込み編）

1）干しスルメイカをよく水洗いし,水けをきってから、胴とゲソ（足の部分）に分ける。※胴からゲソを、手ではがすよようにすると簡単にはずせます。その際、胴にあるスルメイカの軟骨もはずすと、食感がよくなります。

スルメイカはよく水洗いしザルなどでまず水けをきる

2）胴とゲソを容器に収め、ひたひたになるまで日本酒を注ぐ。冷暗所で2日ほどおく。※今回は小ぶりなスルメイカ5枚を、日本酒200mlにひたしました。

スルメイカは胴と足に分けてから日本酒に2日ほどひたす

●つまみのイカ天（調理編）

1）日本酒にひたしたスルメイカをバットになどに上げ、水けをきってから、キッチンバサミで食べやすく切る。

2日ほど浸け込んだら食べやすくカットする。キッチンバサミを使うのが便利

2）天ぷらの衣を用意する。材料は小麦粉と卵、水のみ。※小麦粉などの配合はお好みで大丈夫です。オイラは、小麦粉300g、卵1個、水300mlをあわせました。

3）鍋に油を入れ火にかけ、油が適温になってきたら、カットしたスルメイカに衣をつけ、一つずつ油に入れ揚げていく。※ポイントは、カットしたスルメイカが重ならないよう「一つずつ衣をつける」点だけです。

イカ天の衣は小麦粉を卵と水で溶いただけ。味付け衣にしてもいい

揚げ油は中温（約150度）で一つずつ重ならないようにして揚げる

4）衣をつけたスルメイカが浮き上がってくれば出来上がり。揚げたてでいただく。※もちろん、冷ましてからでもおいしくいただけます。お好みですが、七味唐辛子をふったり、マヨネーズをつけたりするのもアリです。ただし、日持ちはしませんので、翌日には食べきりましょう。

揚げたてのイカ天。冷めてもほどよいソフトさ

文・写真／沢田浩

さわだ・ひろし。書籍編集者。1955年、福岡県に生まれる。学習院大学卒業後、1979年に主婦と生活社入社。「週刊女性」時代の十数年間は、皇室担当として従事し、皇太子妃候補としての小和田雅子さんの存在をスクープ。1999年より、セブン＆アイ出版に転じ、生活情報誌「saita」編集長を経て、書籍編集者に。2018年２月、常務執行役員パブリッシング事業部長を最後に退社。

