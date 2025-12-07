一の苦痛は十の快楽と同じ力を持つ。

いくら良い出来事があっても、イヤな一言で台無しになる。――そんな偏りに疲れていませんか。快楽は鈍く、痛みは鋭い。私たちは何を手放せば、静かな満足を見失わずにすむのでしょう？。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

快楽を求めるより苦痛を避けよ

一の苦痛は十の快楽と

同じほどの力を持つ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

苦痛は快楽より強く、長く、はっきり感じられる。

ショーペンハウアーによれば、快楽や幸福は消極的で、苦痛は積極的な性質を持つからだ。

私たちは、幸せの最中には気づきにくいが、不幸にはすぐ気づく。

富や名誉があるときは当たり前に思い、失って初めてその価値を知る。

健康も同じで、健やかな胃は感じないのに、炎症が起これば痛みだけは明確だ。

虫歯の痛みは気になるのに、残りの健康な歯には注意が向かない。

「入るのはわからないが出ていくのはわかる」ということわざの通りである。

そばにあるうちは見過ごし、離れて初めてその大きさを知る。

幸福もまた、持っている間は鈍く、失って気づくことが多い。

その非対称ゆえに、人は喜びに酔うより、不幸の感情に振り回されやすい。

だからこそ、私たちの工夫は「快楽を足す」より「痛みを減らす」ほうに向けたい。

無理な約束をしない、境界を短く伝える、休む時間を先に確保する。

そして、失う前にすでにあるものを言葉にしておく。

今日の健康、穏やかな会話、困らなかった一件――小さな事実を三つ記録すれば、幸福の輪郭は濃くなる。

苦痛の力学を知ることは、悲観ではない。

傷を小さくし、今ある静かな満足を見落とさないための現実的な知恵である。